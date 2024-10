Until Dawn: Der Launch Trailer stimmt auf den Release ein und kann Bedenken nicht ausräumen

Nach unzähligen Remakes von Sony in dieser Generation werden Spieler Until Dawn übertriebenen Hype vor und glauben, dass es ein möglicher Flop wird. Ihrer Meinung nach sei das Remaster unnötig und werde bald nach Veröffentlichung in den Katalog von PlayStation Plus verschoben. Einige fordern, dass Sony zumindest bestehende Besitzer des Originals mit einem günstigen Upgrade belohnen sollte. Andere hingegen fragen sich, warum man ein Remake von einem bereits gut funktionierenden Spiel braucht, das lediglich in 4k und 60 FPS läuft.

