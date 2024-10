Gran Turismo 7: Update 1.52 bringt frischen Wind in die virtuelle Rennwelt

Die vollständigen Patch-Details finden sich auf der offiziellen Website . Später in diesem Jahr erscheint außerdem My First Gran Turismo, eine umfangreichere Demo zum Spiel, die einige der beliebtesten Strecken und Fahrzeuge enthalten soll.

Neu im Fuhrpark ist der Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR ’04 . Dieser legendäre Sportwagen kommt in seiner finalen Evolution, ausgestattet mit verbessertem Fahrwerk und einem niedrigeren Schwerpunkt, was ihn noch agiler und präziser macht. Dazu gesellt sich der Nissan GT-R Premium Edition T-spec ’24 , der jüngste Vertreter der GT-R-Familie, der mit verbesserter Performance überzeugt und Gerüchte über ein baldiges Produktionsende widerlegt. Ein absolutes Muss für GT-R-Fans. Nr. 3 ist der Toyota Hiace Van DX ’16 , ein nützliches, vielseitiges Fahrzeug, das sowohl für den Transport von Personen als auch von Gütern bestens geeignet ist. Ein eher untypischer Neuzugang, der aber die Vielfalt der Fahrzeugauswahl erweitert.

