The First Descendant Season 1: Invasion – Ultimate Freyna, Death Stalker und weitere Highlights

NEXON hat heute einen neuen Trailer und Details zum zweiten Update von Season 1: Invasion in The First Descendant veröffentlicht. Der Trailer gewährt den Spielern einen ersten Blick auf den neuen Descendant Ultimate Freyna, den neuesten Void Intercept Bosskampf, Halloween-Content und weitere aufregende Updates.

Der herausragende Neuzugang des Updates ist Ultimate Freyna, die mit ihren einzigartigen Fähigkeiten das Gameplay erheblich verändert. Sie bringt zwei exklusive Module mit sich: Toxic Moisture und Venom Injection. Das Toxic Moisture-Modul ersetzt die Fähigkeit Room 0 Trauma durch die Fähigkeit Nekrose. Jeder Nekrose-Stack, den sie auf Feinde anwendet, erhöht ihre Schusswaffen-ATK. Wenn der maximale Stack erreicht ist, wird auch ihre Chance auf kritische Treffer erhöht, was sie besonders gefährlich in längeren Kämpfen macht. Das Venom Injection-Modul ist darauf ausgelegt, Ressourcen zu verbrauchen, um den Schild der Spieler wiederherzustellen und gleichzeitig die Skill Power zu erhöhen. Ferner fügt es den Feinden Korrosion zu, die ihre Toxin-Resistenz reduziert und sie somit anfälliger für Freynas giftige Angriffe macht.

Neben ihren Fähigkeiten können Spieler in Freynas exklusiver Story tiefer in ihre Hintergrundgeschichte eintauchen. Als einzige Überlebende eines tragischen Vorfalls wird sie von Schuldgefühlen geplagt, weil sie ihre Kameraden nicht retten konnte. Diese düstere Erzählung gibt Freyna eine emotionale Tiefe, die sie von anderen Descendants abhebt.

Haileys neue Modifikations-Module

Auch der Descendant Hailey bekommt in diesem Update neue Modifikationen. Ihre Waffe wird mit dem Modul Supercooled Kuiper Round verstärkt. Dieses Modul reduziert zwar die Angriffskraft und Feuerrate ihrer Waffe, erhöht jedoch den Schaden auf Schwachstellen. Der Effekt wird durch präzise Schwachstellentreffer wieder verstärkt, was strategische Schüsse belohnt.

Das Modul Cryogenic Cluster Shot fügt einen Cryo-Effekt hinzu, der Gegner in der Nähe eines von Hailey getroffenen Ziels zusätzlichen AoE-Schaden zufügt. Dies ist besonders nützlich, um größere Gruppen von Gegnern effizient zu bekämpfen.

Neuer Void Intercept Bosskampf: Death Stalker

Im neuen Void Intercept Bosskampf treffen Spieler auf den bedrohlichen Death Stalker, einen der mächtigsten Kolosse im Spiel. In der Dunkelheit der Leere lauert er und fordert Spieler heraus, die Geheimnisse dieser Kreatur zu lüften, um Albion vor der bevorstehenden Gefahr zu schützen. Dieser Bosskampf wird zweifellos eines der Highlights des Updates sein, da der Death Stalker durch seine bedrohliche Präsenz und seine mächtigen Fähigkeiten eine echte Herausforderung darstellt.

Mit dem zweiten Update wird auch eine neue, mächtige Waffe eingeführt: der Frost Watcher. Diese Waffe, ausgestattet mit einem eingebauten Chill Arche-Katalysator, ermöglicht es Spielern, kryogene Geschosse abzufeuern, die Feinde verlangsamen und durch ihre Kälte den Kampf zu ihren Gunsten entscheiden. Nur wenige Descendants in Albion sind in der Lage, diese Waffe effektiv zu nutzen, aber wer sie meistert, wird mit tödlicher Effizienz belohnt.

400% Infiltration Operations und ETA-0

Eine weitere spannende Ergänzung sind die 400% Infiltration Operations, bei denen Spieler gegen eine größere Anzahl an Feinden antreten müssen. Diese Operationen bieten exklusive Belohnungen in Form einer speziellen Währung, die bei dem mysteriösen Händler ETA-0 eingetauscht werden kann. ETA-0 taucht von Freitag bis Sonntag in Albion auf und bietet seltene Waren wie Descendant- und Waffen-Blaupausen, Materialien und weitere nützliche Gegenstände an.

Pünktlich zu Halloween erhält Albion zudem ein schauriges Makeover mit düsteren Dekorationen. Spieler können außerdem spezielle Halloween-Skins und kosmetische Items erwerben, die perfekt zu dieser festlichen Zeit passen. Zusätzlich läuft derzeit ein Event namens „Freynas verschlüsselter Tresorladen“, bei dem Spieler durch das Erfüllen von Missionen Punkte sammeln können, um verschlüsselte Gewölbe freizuschalten. Diese bieten eine Vielzahl an Belohnungen, die den Fortschritt der Spieler weiter vorantreiben.

Mit der Veröffentlichung des zweiten Updates am 10. Oktober können Spieler auf den Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S und PC in das neue Abenteuer eintauchen. „The First Descendant“ erhält im November zudem ein PS5 Pro Upgrade.