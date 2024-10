Kong: Survivor Instinct – Epischer Release im Oktober bestätigt!

Das polnische Indie-Studio 7LEVELS hat heute den Veröffentlichungstermin für „Kong: Survivor Instinct“ bekannt gegeben, das noch im Oktober erscheint. Der Titel erinnert mit seinem Look an einer Art The Last of Us in 2.5D.

„Kong: Survivor Instinct“ verspricht, das Spielerlebnis auf ein neues Level zu heben, indem es intensives Plattform-Gameplay mit Kämpfen und Erkundungen im Metroidvania-Stil kombiniert. Die Spieler werden in eine epische Überlebensjagd im Herzen des Monsterverse geworfen. Der neu veröffentlichte Teaser zeigt Tiamat, einen beeindruckenden Titanen, der die Stadt angreift. Die drängende Frage bleibt: Warum greift Tiamat an? Und was ist nötig, um in diesem Chaos zu überleben? Diese und andere Geheimnisse werden die Spieler bei ihrem Abenteuer entdecken.

Ereignisse des Films werden weiterzählt

Das Spiel spielt nach den Ereignissen von „Godzilla vs. Kong“ und bietet eine visuell atemberaubende Umgebung, die das Singleplayer-Erlebnis bereichert. Spieler können sich in eine packende Erzählung vertiefen, die ein neues Kapitel in der Monsterverse-Überlieferung aufschlägt. Während sie durch die verwüstete Stadt navigieren, werden sie die verheerende Kraft der Titanen aus erster Hand erleben und in einer nichtlinearen Welt erkunden.

Die Geschichte folgt einem verzweifelten Vater, der seine Tochter sucht, die inmitten des Showdowns der Titanen und der Zerstörung verloren gegangen ist. Spieler können die Umgebung und die Technologie nutzen, um die Bewegungen der Titanen zu manipulieren und deren zerstörerische Kraft zu ihrem Vorteil einzusetzen. Diese Metroidvania-inspirierte Welt ist voller einstürzender Gebäude, giftiger Lecks, lodernder Feuer und chaotischer Szenarien, die die Spieler bewältigen müssen.

Auf ihrer Reise werden die Spieler sowohl gegen ikonische als auch gegen neue Titanenarten kämpfen, darunter den erwarteten und angeteaserten Abaddon, der in Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment von 7LEVELS erschaffen wurde. Bei der Wiedervereinigung mit dem mächtigen Kong werden die Spieler auf weitere wilde Titanen treffen, wobei das innovative Gerät Monarch ORCA Σ ihre einzige Hoffnung darstellt, die Bestien zu beeinflussen und zu überleben.

„Kong: Survivor Instinct“ erscheint am 22. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.