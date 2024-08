Until Dawn: Preis könnte Spieler vom Remake abschrecken

Im Oktober und passend zur Halloween-Saison erscheint das Remake von Until Dawn für PS5. Inzwischen sind die Preise für die Neuauflage bekannt, die einige Spieler abschrecken dürften.

Until Dawn ist zwar ein populäres Franchise, wer das Original auf der PS4 damals gespielt hat, wird sich jedoch zweimal überlegen, ob er noch einmal so viel Geld in die Hand nimmt, um eine bekannte Story neu zu erleben. Denn im Grunde geht es hier nur um technische Verbesserungen und ein paar optimierte Szenen. Das Spiel an sich ist genau dasselbe.

Until Dawn Remake zum Vollpreis?

Erste Händler haben das Until Dawn Remake bereits gelistet und verraten somit den anvisierten Preis, der bei 70 EUR für die physische Version liegt. Damit liegt dieser zwar noch unter den derzeitigen 80 EUR für ein Standard-Spiel von Sony, vergleicht man es zum Beispiel aber mit der The Last of Us Part 2 Neuauflage, werden bereits 20 EUR mehr fällig. Diese kostete damals 49,99 EUR. Die Vorbestellungen zum Until Dawn Remake sollte in Kürze startet, dann wird sich zeigen, ob Sony tatsächlich an diesen hohen Preisen festhält oder die Händler hier einfach nur großzügig spekulieren.

Die kommende Neuauflage, die von Ballistic Moon umgesetzt wird, bietet zahlreiche Verbesserungen in den Bereichen Grafik, Präsentation, Gameplay und Umfang. Spieler dürfen sich auf einen überarbeiteten Prolog, neu verteilte sowie komplett neue Sammel-Totems, anpassbare Barrierefreiheits- und Benutzerfreundlichkeitseinstellungen, ein verbessertes Produktionsdesign und neue Mechaniken für die Kamerasteuerung freuen. Auch die Kinematografie wurde laut umfassend überarbeitet. Ob das einen solch möglicherweise solch hohen Preis rechtfertigt, bleibt abzuwarten.

Das Until Dawn Remake erscheint am 04. Oktober 2024.