Until Dawn: Die PS5-Version hat endlich einen Releasetermin

Im Januar hatten Sony und Ballistic Moon eine überarbeitete Version des Horror-Hits Until Dawn für die PS5 und den PC mit Release in diesem Jahr angekündigt. Jetzt wurde der finale Erscheinungstermin des Spiels zusammen mit ein paar neuen Informationen verraten. Until Dawn kommt demnach am 4. Oktober 2024 auf den Markt und startet damit pünktlich zur Halloween-Saison.

Until Dawn: Das bietet die Neuauflage

Das Original erschien 2015 und ist trotz schicker Optik etwas in die Jahre gekommen. Die Neuauflage wurde jetzt von Grund auf mit der Unreal Engine 5 entwickelt und soll dementsprechend fantastisch aussehen. Die Beleuchtung, Charaktermodelle, Umgebungen, Requisiten und Animationen wurden angepasst, um mit der neuen Optik mithalten zu können.

Zudem wurde der Prolog des Spiels überarbeitet, alte Sammel-Totems wurden neu verteilt und gänzlich neue hinzugefügt. Die Kamerasteuerung soll sich dank der eingebauten Third-Person-Perspektive natürlicher anfühlen und auch bei der Barrierefreiheit und der Benutzerfreundlichkeit gibt es Verbesserungen. Die Story wird ansonsten aber beibehalten.

Was ist Until Dawn?

Wenn ihr bisher noch nichts von Until Dawn gehört habt, könnt ihr euch gleich doppelt auf den Oktober freuen. Das Spiel wurde ursprünglich von Supermassive Games entwickelt und zählt als bestes Werk des Studios. Im Grunde handelt es sich um einen Mix aus Spiel und Horror-Film. Ihr begleitet dabei eine erstklassig besetzte (u.a. Hayden Panettiere und Rami Malek) Gruppe von Freunden auf einen Ausflug zu einer Hütte im Wald.

Natürlich geht dabei so ziemlich alles schief und schon bald entspinnt sich ein Kampf ums Überleben. Immer wieder werdet ihr dabei vor schwierige Entscheidungen gestellt, in denen es um Leben und Tod geht. Ob und wer den Wald wieder verlässt, liegt dabei in eurer Hand. Durch die vielen unterschiedlichen Entwicklungen gibt es einen hohen Wiederspielwert und die Ähnlichkeit zu Horrorfilmen ist perfekt, um das Spiel in der Gruppe zu erleben.

Im neuen Vergleichs-Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von den Neuerungen und Verbesserungen machen: