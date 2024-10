Epische Enthüllungen beim Unreal Fest: Unreal Engine 6 in Arbeit und MegaLights Tech-Demo

Die Spielewelt ist elektrisiert! Auf dem diesjährigen Unreal Fest von Epic Games wurde die Unreal Engine 6 zum ersten Mal offiziell thematisiert. Die neuen Technologien, die diese revolutionäre Spiele-Engine antreiben werden, basieren auf Entwicklungen, die bereits in der Unreal Engine 5.5 eingeführt werden. Ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wurde zudem in der beeindruckenden MegaLights Tech-Demo präsentiert, die das Publikum in Staunen versetzte.

Unreal Engine 6: Spieleentwicklung für jedermann

Epics CEO Tim Sweeney enthüllte in seiner Rede ehrgeizige Pläne: Die Unreal Engine 6 soll die beiden aktuellen Entwicklungsstränge von Epic Games zusammenführen. Während die Unreal Engine 5 bereits der Standard für High-End-Spieleentwicklungen auf Konsolen, PCs und Mobilgeräten ist, gibt es einen parallelen Zweig, der auf kleinere Entwickler und Nutzer benutzergenerierter Inhalte im Unreal Editor für Fortnite ausgerichtet ist. „In den nächsten Jahren werden wir diese beiden Wege vereinen“, erklärte Sweeney und versprach damit eine vereinfachte und skalierbare Spielentwicklung.

Doch das war noch nicht alles. Sweeney skizzierte auch Epics Vision für die Zukunft des Metaverse. In Zusammenarbeit mit dem Metaverse Standards Forum und anderen Gremien arbeitet Epic Games an der Entwicklung von Standards, die über verschiedene Engines und digitale Inhalte hinweg gelten sollen. „Unser Ziel ist es, technische und wirtschaftliche Interoperabilität zwischen allen Spiel-Engines und Plattformen zu schaffen“, so Sweeney. In dieser offenen Wirtschaft sollen Spieler ihre erworbenen Inhalte und Erfahrungen nahtlos zwischen verschiedenen Plattformen teilen können. Das Potenzial, das sich daraus für die Spiele- und Kreativwelt ergibt, ist enorm.

MegaLights Tech-Demo versetzt Spieler ins Staunen

Ein Highlight des Events war die spektakuläre MegaLights Tech-Demo, die zeigte, was in Sachen Lichteffekte künftig möglich sein wird. Die „MegaLights“-Funktion erlaubt es, bis zu 1.000 dynamische Lichtquellen gleichzeitig zu simulieren. Das Ergebnis: realistische Beleuchtungsszenarien, die in komplexen Spielszenen ein visuelles Feuerwerk abbrennen.

Check out a live demonstration of a new experimental @UnrealEngine feature called MegaLights, in which more than 1,000 shadow-casting lights illuminate a scene in real time running on a PS5.



Watch the Unreal Fest demo here: https://t.co/G6SFvgdmXr pic.twitter.com/ypGqK6ThuJ — PlayStation (@PlayStation) October 1, 2024

Nicht nur die Gaming-Welt profitiert von diesen Innovationen. Die Unreal Engine spielt mittlerweile auch in der Filmproduktion eine entscheidende Rolle. So wurden etwa virtuelle Sets für die beliebte Disney+ Serie The Mandalorian mithilfe dieser Technologie erstellt. Zudem wurde ein weiteres ambitioniertes Projekt vorgestellt: Pax Dei, ein Open-World-Spiel, das auf drei Servern läuft und eine riesige, 390 km² umfassende Spielwelt bietet. Mit atemberaubender Grafik wird das Spiel sicherlich neue Maßstäbe setzen.

Die Zukunft der Spieleentwicklung hat damit in ersten Schritten „begonnen“, und Epic Games ist mit der Unreal Engine 6 erneut ganz vorn dabei. Wie schon bei der PS5 wird die Unreal Engine 6 wohl auch bei Sonys nächsten Konsole eine führende Rolle einnehmen, die damals erhebliche Investitionen in Epic Games getätigt haben.