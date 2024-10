Warum Entwickler Xbox meiden: Microsoft möchte es wissen, auch wenn es weh tut!

Es ist kein Geheimnis, dass die Xbox-Plattform in der Gaming-Welt nicht gerade als das Eldorado für Entwickler gilt. Ganz im Gegenteil! In letzter Zeit häufen sich die Berichte von verärgerten Entwicklern, die ihren Frust über die Schwierigkeiten beim Veröffentlichen ihrer Spiele auf Xbox kundtun. Man könnte fast denken, dass Microsoft eine geheime Mission gestartet hat, um sicherzustellen, dass sich niemand mit der Veröffentlichung auf ihrer Plattform anfreunden kann. Dabei waren die Ähnlichkeiten zwischen der Xbox und dem PC immer so nahe beieinander, dass es die Xbox im Grunde gar nicht braucht. Wie konnte da nur so viel schieflaufen?

Microsoft will es wissen: Warum mag uns niemand?

Aber halt! Microsoft hat jetzt beschlossen, die „Xbox Research-Initiative“ zu erweitern. Ja, sie möchten tatsächlich Feedback von Entwicklern einholen, um zu erfahren, wo der Schuh nicht nur drückt, sondern so richtig quetscht. Es klingt fast so, als hätten sie plötzlich die Idee gehabt, dass es vielleicht nicht die beste Strategie ist, sich von denjenigen, die ihre Plattform nutzen wollen, fernzuhalten. Dr. Deborah Hendersen, eine der leitenden Forscherinnen bei Xbox, scheint fest davon überzeugt zu sein, dass die Erfahrungen von Entwicklern, die bei der Konkurrenz arbeiten, wertvolle Einsichten liefern können. Vielleicht hat sie auch gehört, dass es da draußen ein paar richtig gute Spiele gibt, die nicht in Microsofts riesigem Schatten erblühen können.

„Es geht darum, Spieleentwicklern das zu geben, was sie brauchen, um sich von Xbox gestärkt und unterstützt zu fühlen.“ Microsoft

Ein verzweifelter Versuch, die Xbox zu retten?

Aber lassen wir uns nicht täuschen! Das ist nicht nur ein Versuch, die Beziehung zu Entwicklern zu verbessern, sondern auch ein verzweifelter Versuch, die schwindende Attraktivität der Xbox-Plattform zu retten. Der Konzern möchte schließlich nicht nur, dass Entwickler ihre Spiele auf Xbox veröffentlichen, es geht inzwischen praktisch um das Überleben der Xbox. Warum? Weil es die eigene Spielebibliothek aufpeppen könnte – oder vielleicht, um die eigene Glaubwürdigkeit im Gaming-Bereich wiederherzustellen.

Aber hey, Microsoft ist jetzt wirklich bereit, „Problempunkte zu identifizieren und zu beseitigen“. Das klingt fast so, als würde man versuchen, eine verrostete Maschine zum Laufen zu bringen, die schon lange in der Ecke steht und auf eine Wiederverwertung an anderer Stelle hofft, vielleicht zum Standfuß für die PS5 gepresst. Vielleicht sollten sie auch die „Abneigung der Entwickler gegen die Plattform“ als Problempunkt einordnen. Denn seien wir ehrlich: Wer möchte sich schon mit einer Umgebung auseinandersetzen, die einem fast beabsichtigt Beine stellt, um sein Spiel darauf zu veröffentlichen? Kürzliche Berichte von Entwicklern in diesem Prozess ließen den Iron Man jedenfalls wie einen Spaziergang aussehen.

Insgesamt könnte man sagen, dass Microsofts Initiative zwar gut gemeint ist, aber die Frage bleibt, ob es nicht etwas zu spät kommt. Vielleicht wird der Tag kommen, an dem Entwickler die Xbox nicht mehr meiden müssen – oder vielleicht wird die Xbox einfach weiterhin das Zuhause von wenigen Auserwählten bleiben, während die Entwickler in die sonnigen Gefilde anderer Plattformen flüchten. Bis dahin können wir uns nur zurücklehnen und gespannt beobachten, ob Microsoft tatsächlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen kann oder ob sie weiterhin in einem Strudel aus Missverständnissen und verpassten Chancen gefangen bleiben.