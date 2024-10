Dead Rising Deluxe Remastered – PS5 Pro Enhanced-Update zeigt beeindruckende Unterschiede

Capcom hat während einer Tokyo Game Show-Liveshow bekannt gegeben, dass das kürzlich veröffentlichte Dead Rising Deluxe Remastered ein Update für die PS5 Pro erhalten wird. Insgesamt erhalten damit bereits 4 Capcom-Spiele ein Upgrade.

Das „Enhanced Update“ für Dead Rising Deluxe Remastered wird die neuesten technischen Möglichkeiten der Konsole nutzen, um das Spielerlebnis durch Raytracing zu verbessern. Dabei werden realistischere Reflexionen und Beleuchtungseffekte in das Spiel integriert, um eine noch immersivere Atmosphäre zu schaffen, während gleichzeitig die 60fps garantiert werden. Zuvor hat Capcom eine Kombination aus Cube Maps und SSR gesetzt, um Reflexionen darzustellen; Raytracing ist also völlig neu in dem Spiel. Selbst die PC-Version von Dead Rising Deluxe Remastered verfügt aktuell nicht über Raytracing, was die PS5 Pro-Version besonders hervorhebt und die beste Version von allen darstellt.

Dead Rising Deluxe Remastered Raytracing-Vergleich

Besonders eindrucksvoll war ein Vergleich, der während der Präsentation gezeigt wurde: Mit aktiviertem Raytracing waren deutliche Verbesserungen bei der Darstellung von Spiegelungen und Details zu sehen, etwa in Schaufenstern und in der Kleidung des Protagonisten Frank, was die Leistungsfähigkeit der Konsole unterstreicht.

Dead Rising Deluxe Remastered PS5 / PS5 Pro Vergleich

Dead Rising Deluxe Remastered ist die überarbeitete Fassung des beliebten Action-Spiels, das ursprünglich im Jahr 2006 veröffentlicht wurde. Das Spiel versetzt die Spieler in die Rolle von Frank West, einem Fotojournalisten, der in einem von Zombies überrannten Einkaufszentrum gefangen ist. Mit einem offenen Gameplay, in dem der Spieler nahezu jedes Objekt als Waffe verwenden kann, sowie einem einzigartigen Zeitlimit-System, wurde das Spiel schnell zu einem Kultklassiker. Die Deluxe Remastered-Version bringt verbesserte Grafik, flüssigere Animationen und neue technische Features, darunter 60fps, eine bessere NPC-KI, aktualisierte Grafiken und Charaktermodelle und vieles mehr.

Deutsche Spieler gehen leer aus

In Deutschland steht Dead Rising seit langer Zeit auf dem Index der BzKJ (Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz), da es aufgrund seiner expliziten Gewaltdarstellungen als jugendgefährdend eingestuft wurde. Die Entscheidung, das Spiel auf den Index zu setzen, führte dazu, dass es in Deutschland nicht frei verkauft werden durfte und nur als Import erhältlich war. Das gilt auch für die Remastered-Version.

Angesichts der gelungenen Remastered-Version spekulieren viele Fans über eine mögliche Fortsetzung der Serie, die Capcom selbst bereits angedeutet hat. Obwohl Capcom bisher keine offizielle Ankündigung gemacht hat, deuten die positiven Verkaufszahlen und das anhaltende Interesse an Dead Rising darauf hin, dass eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen ist. Ein neues Spiel in der Reihe