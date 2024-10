The Alters: Verschiebungswelle rollt und schleift Survival-Game mit

Das Jahr nähert sich dem Ende zu und stößt damit erfahrungsgemäß eine ganze Welle von Verschiebungen an, die nun auch The Alters mitschleift. 11 Bit Studios hat das Erscheinungsdatum des Survival-Spiels The Alters von 2024 auf das erste Quartal 2025 verschoben. Die Gründe sind wie so oft dieselben.

Przemyslaw Marszal, Präsident von 11 Bit Studios, erklärte in einer Pressemitteilung: „Der Produktionsplan für The Alters war sehr eng. Wir waren uns unsicher, ob die Entwickler genügend Zeit haben würden, um das Spiel in der von uns allen erwarteten Qualität fertigzustellen. Nach so vielen Jahren der Entwicklung wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen, das Spiel mit Mängeln zu veröffentlichen.“

Über The Alters

In The Alters schlüpft der Spieler in die Rolle von Jan Dolski, einem Weltraumarbeiter, der auf einem fremden und lebensfeindlichen Planeten gestrandet ist. Um zu überleben, muss er alternative Versionen seiner selbst, die sogenannten „Alters“, erschaffen. Jeder dieser Alters verfügt über spezielle Fähigkeiten, die für das Überleben und die Lösung von Problemen genutzt werden müssen. Dabei spielen auch moralische Entscheidungen eine zentrale Rolle, die den Verlauf des Spiels beeinflussen. Das Spiel verspricht eine Mischung aus Ressourcenmanagement, Survival-Strategie und tiefgründigen Entscheidungen, die das Schicksal des Protagonisten und seiner Alters bestimmen.

The Alters wird nicht der letzte Titel gewesen sein, den die Entwickler in das nächste Jahr hieven. Alleine in den letzten Tagen hat es Assassin’s Creed Shadows, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings und Dollhouse: Behind The Broken Mirror getroffen.