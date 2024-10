Silent Hill Townfall – Nach Monaten des Schweigens: Neues Update weckt Hoffnung bei Fans

Der Release des lang ersehnten Silent Hill 2 Remakes rückt näher, doch das ist nicht das einzige spannende Projekt im Silent Hill-Universum. Ein weiteres vielversprechendes Spiel, das sich in der Entwicklung befindet, ist Silent Hill: Townfall von NoCode und Annapurna Interactive. Nach einer längeren Phase der Stille gibt es nun endlich ein Update zu diesem Projekt, das viele Fans mit großer Neugier verfolgen.

So steht es um Silent Hill: Townfall

In den letzten Monaten gab es Bedenken bezüglich Silent Hill: Townfall, da der Publisher Annapurna Interactive interne Turbulenzen erlebte. Doch in einer offiziellen Stellungnahme auf dem X-Account des Publishers wurde klargestellt, dass diese internen Probleme keinen Einfluss auf die Entwicklung von Silent Hill: Townfall haben werden. Konami und No Code bleiben weiterhin als Partner involviert, und das Projekt soll wie geplant fortgeführt werden. Trotz der unsicheren Lage bei Annapurna Interactive wurde betont, dass das Spiel „noch am Leben ist“ und aktiv entwickelt wird. Konkrete neue Informationen zum Inhalt oder Fortschritt des Spiels wurden jedoch nicht preisgegeben.

We deeply apologize for any concerns about SILENT HILL: Townfall. SILENT HILL: Townfall will continue to be co-developed by KONAMI @Konami, Annapurna Interactive @A_i, and No Code @_NoCode. pic.twitter.com/Wd4m4OsauS — Annapurna Interactive (@A_i) October 1, 2024

Was das Veröffentlichungsdatum betrifft, gibt es bisher noch keine klaren Hinweise. Es ist bekannt, dass Konami die Entwicklung von Silent Hill: Townfall unter strenger Geheimhaltung vorantreibt. Neben diesem Titel arbeitet Konami auch an einem weiteren, bislang wenig bekannten Spiel: Silent Hill f. Dieses Spiel, das von NeoBards entwickelt wird, soll ein neues Kapitel in der Hauptserie eröffnen, jedoch in einer früheren Zeitlinie spielen. Anstatt in der bekannten Stadt Silent Hill, wird die Handlung dieses Spiels in einem japanischen Dorf angesiedelt sein.

Während die Fans auf neue Informationen zu diesen Projekten warten, steht der Release des Silent Hill 2 Remakes bereits fest: Es wird am 8. Oktober erscheinen.