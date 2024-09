Dollhouse: Behind The Broken Mirror auf 2025 verschoben

Soedesco hat bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung ihres First-Person-Horror-Adventures „Dollhouse: Behind The Broken Mirror“ verzögert. Ursprünglich war der Release noch für dieses Jahr geplant, doch nun wurde das Veröffentlichungsdatum auf den 28. Februar 2025 verschoben.

Die Verzögerung gibt den Entwicklern zusätzliche Zeit, um das Spiel zu perfektionieren und sicherzustellen, dass die Spieler ein unvergessliches Horror-Erlebnis erhalten, das an die Ereignisse des Originals anknüpft und auf die nächste Stufe hievt.

Zwischen Realität und Albträumen

„Dollhouse: Behind The Broken Mirror“ entführt die Spieler in den zerrissenen Verstand von Eliza de Moor, einer ehemaligen gefeierten Sängerin, die nach einem tragischen Ereignis in den Wirren ihrer eigenen vergessenen Erinnerungen gefangen ist. Als Protagonistin Eliza navigiert der Spieler zwischen Realität und einer albtraumhaften Welt hinter dem zerbrochenen Spiegel. Ihre einzige Hoffnung, die verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen, ist Doktor Stern und seine experimentelle Medizin, die in dieser düsteren Reise eine zentrale Rolle spielt.

Die Spieler erleben in „Dollhouse: Behind The Broken Mirror“ eine spannende und mysteriöse Handlung, die von einer intensiven Atmosphäre begleitet wird. Leere Straßen erstreckten sich ins Unendliche, und in den Schatten lauerten groteske Puppen, deren glasige Augen jede ihrer Bewegungen verfolgen. Manchmal regten sie sich, als wären sie lebendig, manchmal blieben sie reglos, ein Abbild ihrer inneren Zerrissenheit.

Der Kampf gegen furchterregende Puppen, die Eliza auf Schritt und Tritt verfolgen, stellt den Spieler vor die Wahl, sich ihnen zu stellen oder sie zu umgehen. Neben diesen Kämpfen müssen Rätsel gelöst werden, die den Weg zur Aufklärung von Elizas Vergangenheit ebnen. Eliza muss so ihren Weg durch diese beklemmende Umgebung finden, voller rätselhafter Details, die Stück für Stück mehr von ihrer Vergangenheit enthüllten. An jeder Ecke warteten Herausforderungen und die Aufgabe, das Geheimnis ihrer verlorenen Erinnerungen zu entschlüsseln. Die düstere Atmosphäre, durchzogen von düsteren Noir-Bildern und bedrückender Musik, zog Eliza tiefer in ein Netz aus Angst und Zweifel, während sie unermüdlich versuchte, den Fäden ihrer Vergangenheit zu folgen.

„Dollhouse: Behind The Broken Mirror“ erscheint für PS5 und Xbox Series X|S.