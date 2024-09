PS5 Pro Enhanced Games garantieren weiterhin keine 60 fps

Die Erwartungen an die PS5 Pro sind in der Gaming-Community enorm hoch, und angesichts eines Preises von 799 EUR muss die Konsole deutlich mehr bieten als nur eine leicht verbesserte Grafik, um dieses Investment zu rechtfertigen. Doch trotz der Hoffnungen auf massive Verbesserungen könnte ein Wunsch der Nutzer unerfüllt bleiben, während gleichzeitig Kritik an Sonys Präsentation laut wird.

Insbesondere die Art und Weise, wie Sony die PS5 Pro vorgestellt hat, stößt auf breite Ablehnung. Der Hauptvorwurf: Es wurden keine klaren Unterschiede zwischen der neuen Konsole und dem bestehenden Modell herausgearbeitet. Für viele Nutzer bleibt unklar, warum sie auf die neue Version upgraden sollten. Statt einer detaillierten Erklärung der Vorteile gab es eher allgemeine Ausführungen darüber, was die PS5 Pro theoretisch leisten kann, ohne dass Sony versichert, dass diese Fähigkeiten auch in der Praxis umgesetzt werden.

PS5 Pro Enhanced Spiele müssen keine 60 fps liefern

Zwar sollen Entwickler das Maximum aus ihren Spielen herausholen, um das begehrte „PS5 Pro Games Enhanced“-Label zu erhalten, doch gibt es zahlreiche Ausnahmen und teils niedrige Anforderungen, die nur unvollständig erfüllt werden müssen. Dies wird auch von Tom Warren, einem Redakteur bei The Verge, unterstrichen. Warren weist darauf hin, dass es keine Garantie gibt, dass alle zukünftigen Spiele auf der PS5 Pro mit 60fps laufen werden. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb er: „Ich habe Anfang des Jahres berichtet, dass PS5 Pro Enhanced-Spiele keine 60fps garantieren. Sony war diesbezüglich gestern nicht ganz klar, aber es wird trotzdem 30fps PS5 Pro Enhanced-Spiele geben.“

Die PS5 Pro hat ein CPU-Problem

Obwohl die tatsächlichen Vorteile der PS5 Pro erst in den kommenden Monaten und Jahren sichtbar werden, zeigt eine technische Analyse bereits, warum es in vielen Fällen schwierig sein wird, standardmäßige 60fps zu erreichen. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist das kommende GTA 6 von Rockstar Games, das aufgrund seiner hohen Komplexität wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, 60fps bei 4K-Auflösung zu liefern. Experten von Digital Foundry haben dies näher erläutert und als Hauptgrund die nur geringfügig verbesserte CPU der PS5 Pro ausgemacht. Diese ist kaum stärker als die der Basis-PS5 und stellt somit eine erhebliche Hürde dar. Entwickler können aufgrund der CPU-Limitierungen somit keine bahnbrechenden Leistungssprünge vollziehen.

Richard Leadbetter von Digital Foundry brachte es prägnant auf den Punkt: „Dies ist vor allem ein CPU-Problem, nicht ein GPU-Problem.“

Obwohl die grafischen Unterschiede mit der Zeit spürbar sein werden, sobald Spiele speziell für die PS5 Pro entwickelt werden, bleibt vorerst der Eindruck, dass bestehende Spiele hauptsächlich stabiler laufen oder in einigen Fällen höhere Bildraten erreichen. Bis sich die Vorteile der PS5 Pro vollständig entfalten, bleibt abzuwarten, ob der Preis von 799 EUR gerechtfertigt ist.

Die PS5 Pro wird ab dem 07. November erhältlich sein.