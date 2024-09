GTA 6: Wird die PS5 Pro den 4K / 60 fps Traum erfüllen können?

Die PS5 Pro wurde am gestrigen Dienstag mit viel Aufsehen vorgestellt, und viele fragen sich, ob das 799-Euro-Upgrade einen spürbaren Unterschied für kommende Blockbuster-Titel wie „GTA 6“ ausmachen wird. Die Konsole erscheint am 7. November und damit etwa ein Jahr vor dem erwarteten Release von „GTA 6“ – und wird die Basis-PS5 vermutlich an ihre Grenzen bringen. Wird die PS5 Pro damit unausweichlich, um das optimale Erlebnis zu haben?

Mit einem Zuwachs von 67 % an Compute Units im Grafikprozessor und 28 % schnellerem Arbeitsspeicher bietet die PS5 Pro eine um 45% gesteigerte Gesamtleistung. Im Bereich Raytracing sind es sogar beeindruckende 200 %. Diese Leistungsreserve eröffnet neue Möglichkeiten, wie beispielsweise 8K-Gaming

Richard Leadbetter von Digital Foundry (via IGN) sieht in Bezug auf „GTA 6“ jedoch hier recht komplexe Zusammenhänge. Der bisher gezeigte Trailer betonte bereits die beeindruckenden grafischen Details mit der Leistung des original PlayStation 5-Modells. „Daher liegt es nahe, dass die neue PS5 Pro mehr als in der Lage sein wird, das zu liefern, was wir in diesem kurzen Blick auf Vice City gesehen haben“, erklärt Leadbetter. Das lässt die Annahme zu, dass in Sachen Grafik die Pro-Version der PS5 ein starker Performer sein wird.

Die Herausforderung ist die Framerate

Allerdings wird schnell klar, dass Bildraten eine ganz andere Herausforderung darstellen. Auf die Frage, ob „GTA“ 6 auf der PS5 Pro mit realistischen 60 Bildern pro Sekunde (fps) laufen könnte, antwortet Leadbetter mit einer klaren Einschätzung: „Nein.“ Grand Theft Auto-Spiele haben traditionell komplexe Simulationen ausgeführt, die die CPU stark belasten. Diese simulations-intensiven Aufgaben laufen im Hintergrund und steuern das Verhalten von KI-Charakteren sowie die Physik der Spielwelt. In der Vergangenheit liefen diese Spiele meist mit 30 fps oder weniger. Dies ist laut Leadbetter vor allem ein CPU-Problem, nicht ein GPU-Problem.

„GTA 6“ wird als eines der realistischsten und detailliertesten Spiele aller Zeiten erwartet. Die offene Welt wird von komplexen Verkehrssimulationen und Fußgängerroutinen geprägt sein, die im Hintergrund ständig berechnet werden. Jede Straße, jedes Auto und jeder Fußgänger wird durch künstliche Intelligenz gesteuert, was eine erhebliche Rechenlast für die CPU bedeutet. Dadurch wird es schwierig, gleichzeitig hohe Bildraten zu erreichen.

GTA 6 wird auf der PS5 Pro glänzen

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass „GTA 6“ auf der PS5 Pro in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, wird es auf der neuen Konsole dennoch deutliche Verbesserungen geben. Es wird erwartet, dass Spieler auf der PS5 Pro eine höhere Bildqualität genießen werden. Insbesondere Texturen und Beleuchtungseffekte könnten auf der Pro-Version detaillierter und beeindruckender sein, während die Bildrate voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau wie auf der Basiskonsole bleibt.

Nach der gestrigen Präsentation ist es schwer einzuschätzen, wie leistungsfähig die Tools der PS5 Pro tatsächlich sind. Zum einen war die Präsentation viel zu kurz, zum anderen war die YouTube-Qualität nicht ausreichend. Es bleibt daher abzuwarten, bis es greifbare Präsentationen zur PS5 Pro und zu GTA 6 gibt.