Call of Duty: Black Ops 6 – So erfolgreich war die Beta-Phase zum Shooter

Die Open Beta-Phase von Call of Duty: Black Ops 6 war ein herausragender Erfolg und wurde von der Community mit großer Begeisterung aufgenommen. Das gab Activision nach dem Ende der Open Beta-Phase bekannt, die sich nun auf den Release im Oktober vorbereiten.

Besonders hervorgehoben werden gleich vier Rekorde, die während der Beta aufgestellt wurden: die Anzahl der Spieler, die insgesamt gespielten Stunden, die durchschnittliche Spielzeit pro Spielerunde und die Anzahl der meistgespielten Matches. Diese beeindruckenden Ergebnisse zeigen, dass Call of Duty nach wie vor an der Spitze des Shooter-Genres steht.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1833581254413062507

Feinschliff für den Release steht an

Die Entwicklerteams haben während der Testphase eifrig Feedback gesammelt und arbeiten fortan intensiv am letzten Feinschliff für den bevorstehenden Release. „Das gesamte Team ist komplett auf den 25. Oktober fokussiert“, erklärte ein Sprecher des Entwicklerstudios. „Wir sind begeistert von dem, was wir im Bereich Kampagne, Multiplayer und Zombies bieten können. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, der Community alle Modi gleichzeitig zur Verfügung zu stellen, um erneut einen globalen und gewaltigen Release zu gewährleisten.“

In unserer Vorschau zu Call of Duty: Black Ops 6 zeigte sich der Shooter ebenfalls stärker als seine Vorgänger, auch wenn abzuwarten bleibt, wie sich das finale Spiele entwickelt.

„Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Black Ops 6 einen langfristigen wirklich genießbaren Multiplayer haben wird, zumindest für mich persönlich, sehr gering. Ich halte alle Vorfreude und Hoffnung zurück, denn wen würde es wundern, wenn man wie in den letzten Jahren bereits nach wenigen Wochen aufgibt und einem erneut bewusst wird, dass die Seele des Franchises der Massentauglichkeit geopfert wurde. Für den normalen Multiplayer sehe ich, solange dieses System besteht, weiterhin schwarz, egal wie gut das restliche Spiel sein mag. Vielleicht kommt ja ein gut umgesetzter Ranked-Modus, dort dann mit einer Daseinsberechtigung für SBMM.“

Anders als in den Vorjahren wird es in diesem Jahr diesmal keinen Early Access Call of Duty: Black Ops 6 geben, da Microsoft als neuer Inhaber der Marke für alle Spieler die gleichen Voraussetzungen schaffen möchte. Stattdessen fiebert alles dem großen Start am 25. Oktober entgegen.

Call of Duty: Black Ops 6 versetzt die Spieler zurück in die 1990er Jahre und bietet eine packende Story, in der es um Misstrauen und Verrat geht. Niemand ist, was er zu sein scheint, und die Spieler müssen in dieser temporeichen, actiongeladenen Geschichte alles hinterfragen.