PS5 Pro: SEGA wird auch weiterhin ältere Hardware unterstützen

In Zeiten, in denen Konsolen und Handhelds immer mehr in den High-End-Markt vordringen, stellt sich die Frage, ob Spieler auf der PS5, PS4 oder Nintendo Switch zukünftig das Nachsehen haben werden. Aus Sicht eines Entwicklers ist es nachvollziehbar, dass er sein Spiel auf der bestmöglichen Hardware sehen möchte, während Last-Gen-Konsolen mit der Zeit lästig erscheinen könnten. Bei SEGA hat man sich dazu entschlossen, ältere Hardware auch weiterhin zu unterstützen.

Sonic wird es überall geben, auch für ältere Hardware und Spieler

Sonic Team-Produzent Takashi Iizuka hat in einem kürzlichen Interview mit IGN klargemacht, dass er alles daran setzen will, „so viele Leute wie möglich dazu zu bringen“, Sonic-Spiele zu spielen – was wohl bedeutet, dass die PS4, die immer noch wie ein Dinosaurier in der modernen Gaming-Welt herumwankt, weiterhin die Bühne betreten wird.

Er fährt fort: „Der Markt umfasst sowohl High-End-Maschinen als auch High-End-Konsolen. Mit diesen Plattformen sind wir überzeugt, dass wir neuere Sonic-Spiele entwickeln können, die die Geschwindigkeit von Sonic optimal zur Geltung bringen und eine verbesserte Benutzeroberfläche bieten. Gleichzeitig möchten wir die Konsolen mit niedrigeren Spezifikationen unterstützen. Auch wenn die PS5 Pro auf den Markt kommt oder neue Technologien eingeführt werden, halten wir es für wichtig, dass auch die Besitzer älterer Konsolen die Möglichkeit haben, Sonic zu spielen.“

Ein weiterer Aspekt ist die anhaltende Unterstützung der Nintendo Switch, die bald ein Update der nächsten Generation erhalten soll, sich aber derzeit im siebten Jahr ihres Lebenszyklus befindet. Iizuka betont, dass Sonic weiterhin einen Mittelweg zwischen High-End-Plattformen wie der PS5 und Low-End-Konsolen wie der Switch finden wird. Dabei wird die Serie entweder Verbesserungen integrieren oder Kompromisse eingehen, wo nötig.

Die PS5 Pro ist wirklich teuer, könnte sich aber lohnen

In Bezug auf den Preis der PS5 Pro, der seit ihrer Ankündigung unter den Fans ein heißes Diskussionsthema ist, gibt Iizuka zu, dass sie auf den ersten Blick „wirklich teuer“ erscheint. Dennoch könnte es sich lohnen: „Ich denke, dass es in Anbetracht der Qualität, die sie bietet, nicht so teuer ist… Und ja, es wäre wirklich gut für die Nutzer von High-End-Spielen“, fügt er hinzu.

Auch Tsujimoto zeigt sich hinsichtlich des Preises optimistisch. „Wir möchten uns nicht konkret zu den Kosten äußern, aber in Bezug auf die Funktionen glauben wir, dass der Name ‚Pro‘ definitiv gerechtfertigt ist. Wir sind also gespannt auf die Möglichkeiten, die sich uns bieten.“

Trotz des Optimismus, den SEGA ausstrahlt, wird mit jeder Äußerung zur PS5 Pro deutlich, dass das Gaming bei PlayStation zunehmend zu einer 2-Klassen-Gesellschaft wird – für diejenigen, die sich die teureren Optionen leisten können oder wollen.