FBC: Firebreak ist der erste PlayStation Plus-Titel im Jahr 2025

Die Veröffentlichung von „FBC: Firebreak“ ist für das Jahr 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, und PC geplant. Besonders erfreulich ist, dass der Titel direkt zum Launch im Game Pass sowie in den höheren PlayStation Plus -Tiers, Extra und Premium verfügbar sein wird. Nach dem Start folgen zudem regelmäßige Updates und zusätzliche Inhalte. Was „FBC: Firebreak“ einzeln kosten wird, ist bisher nicht bekannt, jedoch wird das Spiel als „mittelpreisig“ beschrieben.

Besonders interessant ist, dass FBC: Firebreak direkt am Veröffentlichungstag im PlayStation Plus Extra und Premium sowie im Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Dies bedeutet, dass viele Spieler die Gelegenheit haben werden, das Spiel ohne zusätzliche Kosten zu erleben. Mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten plant Remedy, auch langfristig für Abwechslung und frische Herausforderungen zu sorgen.

In FBC: Firebreak übernehmen die Spieler die Rolle der sogenannten „Firebreakers“, die in Teams zusammenarbeiten, um das Oldest House vor paranormalen Bedrohungen zu schützen. Diese unberechenbare, mit „Paranatur“ durchsetzte Umgebung ist voller Geheimnisse und Gefahren. Die Spieler nutzen „Krisen-Kits“, um ihre Ausrüstung, Waffen und paranormalen Augments anzupassen – mächtige, mysteriöse Artefakte, die den Verlauf des Spiels entscheidend beeinflussen können.

What do you think?