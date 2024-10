The Last of Us: Part II glänzt auf der PS5 Pro – doch einige User spotten weiterhin

Na also! Nach der eher enttäuschenden Präsentation von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ auf der PS5 Pro, die das Upgrade vor wenigen Tagen in Zweifel zog, gibt es mit „The Last of Us: Part II“ nun einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Ein neues Video von Digital Foundry beleuchtet die Stärken und Schwächen des Naughty-Dog-Titels, und Tech-Spezialist Oliver McKenzie zeigt sich beeindruckt von der Leistung des Spiels und der Konsole. Besonders die verbesserte Bildqualität und die flüssige Framerate werden gelobt. McKenzie stellt fest, dass das Spiel auf der PlayStation 5 Pro besser aussieht als auf jedem anderen System. Dies sorgt zumindest kurzfristig für positive Schlagzeilen, auch wenn sich einige Fragen rund um den Nutzen der Konsole weiterhin stellen.

Die Highlights aus der PS5 Pro Analyse zu The Last of Us Part II

„The Last of Us: Part II“ läuft auf der PlayStation 5 Pro mit stabilen 60 FPS in 4K-Auflösung.

Die Bildqualität profitiert von Sonys neuer Upscaling-Technologie namens PlayStation Spectral Super Resolution, die für schärfere Bilder sorgt.

Der Pro-Modus des Spiels bietet eine höhere Auflösung und bessere Texturen im Vergleich zum Performance-Modus.

Das Spiel läuft flüssig und ohne Ruckler – eine Tatsache, die bei solch grafikintensiven Titeln entscheidend ist.

Doch die zentrale Frage bleibt bestehen: Lohnt sich das Upgrade auf die PS5 Pro wirklich für Spiele, die bereits mehrfach neu aufgelegt wurden? Während „The Last of Us: Part II“ in technischer Hinsicht glänzt, gibt es unter Gamern unterschiedliche Meinungen. Viele warten lieber auf Titel wie „GTA 6“, wo das volle Potenzial der PS5 Pro zur Geltung kommen könnte. In Diskussionen wird auch immer wieder sarkastisch darauf verwiesen, dass die PS5 Pro es lediglich schafft, ein PS4-Spiel in 4K bei 60 FPS darzustellen. Sollte man vielleicht besser auf ein PS6-Remaster warten?

Es scheint, als ob Sony sich darauf verlässt, dass Zahlen auf dem Papier und einige beeindruckende Tech-Demos ausreichen, um die neue Hardware zu rechtfertigen. Die Überzeugungsarbeit sollen andere leisten, was bisher nur semi-gut funktioniert. Der 7. November mag für manche nach diesen Eindrücken nicht schnell genug kommen, während andere skeptisch in Wartestellung verharren, bis die PS5 Pro mit wirklich bahnbrechenden Titeln aufwarten kann.