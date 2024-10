PS5 Pro enttäuscht? Ratchet & Clank Tech-Video lässt Zweifel aufkommen

Die echte Next-Gen-Erfahrung bleibt bis zur Veröffentlichung neuer, speziell für die PS5 Pro entwickelte Spiele vermutlich aus, was den Wert des Upgrades infrage stellt. Frühkäufer könnten sich fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, etwas länger zu warten, bis die Software den Fähigkeiten der neuen Hardware gerecht wird. Vielleicht ist „ Ratchet & Clank: Rift Apart “ aber auch nur ein schlechtes Beispiel.

Trotz der vorhandenen, jedoch wenig sichtbaren Verbesserungen nährt die aktuelle Situation Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Mid-Gen-Upgrades zu diesem Zeitpunkt. Während der Launch der PS4 Pro damals einen deutlichen Sprung zur 4K-Grafik bot, könnte die PS5 Pro im Vergleich weniger beeindruckend erscheinen. Die Anschaffungskosten der Konsole sind vor diesem Hintergrund in vielerlei Hinsicht nicht gerechtfertigt und Sony wird wohl viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, sobald die PS5 Pro in den Händen der User ist und die Fakten auf dem Tisch liegen.

Die neue PS5 Pro sorgt weiterhin für viel Gesprächsstoff, in dem vor allem die Vor- und Nachteile akribischer denn je abgewogen werden. Das gilt vor allem bei den Early Adopters, die enttäuscht werden könnten, wenn sie in den ersten Tagen mit der Konsole spielen. Das liegt vor allem daran, dass zunächst fast nur ältere Titel von dem Upgrade profitieren. Neuere Spiele, die speziell für die PS5 Pro entwickelt wurden, lassen auf sich warten. Dies lässt die Frage aufkommen, ob das Mid-Gen-Upgrade zu diesem Zeitpunkt tatsächlich sinnvoll ist.

