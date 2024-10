Project Ethos: Debüt-Game von 31st Union und 2K Games feiert heute Premiere

Tyler Michaud, Strategiechef von 31st Union, betonte die Bedeutung unterschiedlicher Perspektiven und Erfahrungen in der Spielentwicklung. Diese Vielfalt wird als entscheidend angesehen, um ein globales Unterhaltungserlebnis zu schaffen, das mit den Spielern auf einer tiefen Ebene resoniert. „Project Ethos“ verspricht, ein aufregendes neues Kapitel in der Welt der Videospiele zu sein und die Erwartungen der Fans zu übertreffen. Die Community kann sich auf weitere Informationen und Updates zu diesem vielversprechenden Titel freuen, der den Weg für innovative und fesselnde Spielerlebnisse ebnen wird.

In seiner damaligen Ansprache erklärte Condrey, dass der Name und das Studio den Geist Kaliforniens widerspiegeln, geprägt von einer reichen Vielfalt an Gedanken, Kunst und Innovation. Diese kulturelle Dynamik soll in „Project Ethos“ zum Ausdruck kommen, das nicht nur als Spiel, sondern als Teil eines größeren Narrativs konzipiert ist. Die Entwickler streben an, eine Umgebung zu schaffen, die auf Leidenschaft und Kreativität basiert, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten, das die Fans emotional anspricht.

Die offizielle Ankündigung wurde während eines Livestreams auf Twitch gemacht, der am 17. Oktober um 9:00 Uhr PT / 17:00 Uhr MEZ stattfand. Der Twitch-Kanal von „Project Ethos“ bietet den Zuschauern nicht nur Einblicke in das Spiel, sondern nutzt auch den Hashtag #jointheevolution, um das Engagement der Community zu fördern.

