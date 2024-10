Project 007: Bald erste Infos und langfristige Pläne für ein Bond-Universum

Es brodelt in der Welt der Videospiele und Agenten: IO Interactive, das Studio hinter dem Erfolg der Hitman-Serie, arbeitet an dem neuen James Bond-Projekt „007“. Auch wenn sich das Studio bisher mit konkreten Details zurückhält, gibt es erste Hinweise, die Fans aufhorchen lassen. Hakan Abrak, der CEO von IO Interactive, gab kürzlich in einem Interview mit IGN erste Einblicke in den Entwicklungsprozess des Spiels und machte dabei deutlich, dass es große Ambitionen gibt.

Abrak verriet, dass die Entwicklung des Spiels „erstaunlich gut“ voranschreitet, auch wenn das Studio noch nicht bereit ist, tiefere Details preiszugeben. „Wir haben eine Menge cooler Sachen in der Pipeline“, sagte er und fügte hinzu, dass das Studio bald mehr Informationen veröffentlichen werde. Dieser kleine Teaser lässt darauf schließen, dass das Projekt möglicherweise weiter fortgeschritten ist, als viele vermuten und eine neue Ära für James Bond im Videospielbereich einläutet.

Ein neuer James Bond

Ein besonders spannender Aspekt dieses Projekts ist die Tatsache, dass es sich bei diesem Bond um einen komplett neuen Charakter handelt, der von Grund auf für die Spieler entwickelt wurde. Abrak betonte, dass das Spiel keine Adaption eines Films sein wird, sondern eine völlig neue Geschichte erzählt. Es wird angestrebt, diesen Bond als einen Charakter zu etablieren, mit dem die Spieler wachsen und den sie im Laufe mehrerer Spiele begleiten können. Diese langfristige Planung deutet auf ein großes Potenzial hin – eine aufregende Aussicht für Bond-Fans und Gamer gleichermaßen.

IO Interactive sieht den Mangel an James Bond-Spielen in den letzten Jahren nicht als Nachteil, sondern als Stärke. Die Marke sei nicht überbelichtet worden, was dem Studio nun ermöglicht, mit frischen Ideen und einem neuen Ansatz an die Sache heranzugehen. Dabei schaut Abrak auf den Klassiker „GoldenEye 007“ von Rare zurück, der seit seinem Erscheinen im Jahr 1997 Kultstatus genießt. IO Interactive hat offenbar das Ziel, einen ähnlich bleibenden Eindruck in der Welt der Videospiele zu hinterlassen. Das betrifft auch den technischen Aspekt, bei dem man zuletzt von Gameplay-Animationen sprach, die die Welt so bisher nicht gesehen hat.

Neue James Bond-Trilogie möglich

Abrak ließ auch durchblicken, dass IO Interactive mit diesem neuen Bond-Spiel nicht nur ein einzelnes Spiel schaffen möchte. Stattdessen möchte das Studio ein ganzes Universum aufbauen, das den Spielern für viele Jahre gehören soll. Die Verbindung zwischen dem Bond-Universum der Filme und diesem neuen Spielprojekt könnte somit enger werden, als jemals zuvor.

Fans dürfen gespannt sein, was das Studio letztendlich enthüllen wird, doch eines ist sicher: Dieses Spiel könnte James Bond für viele Jahre definieren und der legendären Figur neues Leben einhauchen.