PS5 Pro: Dieser SSD-Bonus lässt die Nutzer jubeln

So sieht es also aus, wenn Sony endlich kapiert, dass wir nicht nur auf beeindruckende Frames und Pixel angewiesen sind, sondern vor allem auf genug Platz für unsere Games. Titel wie „Call of Duty“ nehmen schließlich nicht nur viel Zeit, sondern auch extrem viel Speicher ein. Klar, die 825 GB der Basis-PS5 klangen anfänglich ganz okay, aber wenn man dann herausfindet, dass nur 667 GB wirklich genutzt werden konnten, war der Frust schnell groß. Und das ist nicht die einzige Innovation, der leichtere Zugriff auf die CMOS-Batterie ließ die Geldbörsen der User schon vor wenigen Tagen schneller als bei einem Klappmesser aufspringen.

Morgen ist es endlich soweit: Die PS5 Pro, ein feines Stück Technik, das für wahre Enthusiasten gemacht wurde, kommt in die Wohnzimmer. Während die Marketingmaschinerie sich natürlich auf Pixel und Frames stürzt, hat Sony tatsächlich einen viel interessanteren Schachzug gemacht, der die User zu wahren Freudentänzen animiert. Aber was genau sorgt nun für die Begeisterung? Nun, es sind die kleinen Details, die uns Gamer wirklich glücklich machen.

