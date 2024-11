PS5 Pro: Endlich ein Hardware-Fix und einfacher Austausch der CMOS-Batterie möglich

Der Schritt, die CMOS-Batterie leichter zugänglich zu machen, zeigt, dass Sony auf das Feedback der Nutzer hört und auf Langlebigkeit setzt – auch in einer Zeit, in der neue Hardware-Features und Leistungssteigerungen im Fokus stehen.

Besonders Nutzer der PlayStation 3 und PlayStation 4 kennen diese Problematik nur zu gut. Bei diesen älteren Modellen kam es bereits zu Problemen, wenn die CMOS-Batterie nicht mehr funktionierte. In diesen Fällen konnte die Systemuhrzeit der Konsole nicht mehr korrekt mit dem PSN abgeglichen werden, was dazu führte, dass einige Disc-Spiele nicht starteten und digital erworbene Spiele unbrauchbar wurden. Oft half da nur das manuelle Festlegen der Uhrzeit. Diese Problematik wurde im Laufe der Zeit bekannt, doch blieb sie für Sony offenbar ein untergeordnetes Thema – bis zur PS5 Pro.

