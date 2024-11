Ein besonderes Highlight ist die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), über die der Haupt-Engine-Programmierer Jahrain Jackson begeistert spricht. Diese Technologie verspricht, die Bildqualität auf ein neues Level zu heben und so eine noch beeindruckendere visuelle Darstellung zu liefern. „PSSR ist wirklich aufregend“, sagt Jackson. „Es gibt uns die Möglichkeit, das volle Potenzial unserer kreativen Arbeit auszuschöpfen und die Spieler in die unglaublich detaillierte Welt von ‚Ratchet & Clank: Rift Apart‘ zu entführen.“

Das neue Gameplay-Video von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ hebt die technischen Vorzüge der PS5 Pro eindrucksvoll hervor. Dazu hat Sony einige der Köpfe hinter dem Spiel, darunter Creative Director Marcus Smith, vor die Kamera geholt, um das volle Potenzial der Konsole zu präsentieren. Smith betont, dass die PS5 Pro es den Spielern erlaubt, das Spiel so zu erleben, wie es die Entwickler ursprünglich beabsichtigt hatten. „Unsere Spieler müssen sich nicht mehr entscheiden“, erklärt er. „Jetzt können sie unsere grafisch anspruchsvollen Welten in beeindruckender Auflösung und mit flüssigen Bildraten erleben.“

Sony und Insomniac Games haben ein neues Gameplay-Video zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ veröffentlicht, das einen weiteren Einblick in die Zukunft des Gamings auf der PS5 Pro bietet. Nach der etwas kritischen Analyse von Digital Foundry will Sony jetzt zeigen, dass die PS5 Pro mehr als nur ein kleines Upgrade ist: Sie könnte der lang ersehnte Brückenschlag zwischen Performance- und Fidelity-Modus sein. Für viele Spieler, die oft zwischen flüssigem Gameplay und atemberaubender Grafik hin- und hergerissen sind, klingt das wie ein Versprechen, das sie nicht ablehnen können.

