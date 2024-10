Ratchet & Clank: Rift Apart PS5 Pro-Update: Der „große“ 30 fps Sprung?

Nun ist es endlich soweit: Die ungeduldige Fangemeinde von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ darf sich über das PS5 Pro-Update freuen. Nach all den hitzigen Diskussionen und hohen Erwartungen veröffentlichte Insomniac Games den lang ersehnten Patch. Doch die Frage bleibt: Wie viel Unterschied macht das Update wirklich aus? Die Antwort ist – wer hätte es gedacht – eher ernüchternd.

Technik-Analyse ließ bereits „Schlimmes“ erahnen

Das zeigte bereits die Technik-Analyse von Digital Foundry, in der nach den bahnbrechenden Verbesserungen mit detektivischer Genauigkeit oder ganz viel Glauben daran gesucht werden musste. Nun ja, falls das noch immer nicht reicht, für diejenigen hat es Insomniac Games zu Papier gebracht.

Das Update bringt zwei neue Grafikmodi mit sich. Zum einen hätten wir den „Performance Pro“-Modus, der mit 60 Bildern pro Sekunde glänzen will. „Will“ deshalb, weil das Spiel auf der Basis-PS5 schon sehr gut lief. Die Bildqualität wird hier mithilfe von PlayStation Spectral Super Resolution optimiert, was in etwa auf Fidelity-Modus-Niveau liegt. Natürlich gibt es auch die volle Raytracing-Power – weil wir ja bekanntlich alle mit der Lupe auf die Reflektionen schauen, während wir in Hochgeschwindigkeit durch Portale springen.

Dann hätten wir da den Fidelity Pro-Modus, der auf (Achtung!) – 30 Bilder pro Sekunde abzielt. Hier dürfen wir sogar zwischen verschiedenen Raytracing-Optionen wählen, die von halber Auflösung für reflektierende Oberflächen bis hin zu „High“ für volle Auflösung reichen. Ganz großes Kino. Wenn das mal kein Feature ist, auf das wir gewartet haben.

Mit 3-fach Zoom zeigen sich erste Unterschiede

Die Power steckt im Detail

Natürlich hat das Update auch seine „Pluspunkte“: bessere Haardetails und eine Handvoll Fußgänger mehr in bestimmten Bereichen! Immerhin wird auch das fehlende nasse Fell in den Zwischensequenzen auf Corson V nun behoben. Das reißt es am Ende wohl heraus!

Ob es sich lohnt? Für PS5 Pro-Besitzer und Hardcore-Ästheten vielleicht. Für alle anderen bleibt die Erkenntnis: „Ratchet & Clank: Rift Apart“ sieht auf der Basis-PS5 schon ziemlich gut aus. Was bringt es also, die Performance auf der Pro-Version bis ins letzte Haar zu optimieren, wenn der Kern des Spiels doch längst überzeugt? Wer unbedingt wissen will, ob sein TV nun doppelt so viele Reflektionen erkennt, kann gerne das Update ausprobieren. Aber der Spielspaß? Der bleibt wohl derselbe. Wer noch mehr Überzeugungskraft braucht, findet die offiziellen Patch Notes zum Update 1.005.000 unter diesem Link.