Call of Duty: Black Ops 6 – Launch-Stream & Giveaway mit ‚TheHeigou‘ ab 20:30 Uhr

Zum heutigen Release von „Call of Duty: Black Ops 6“ lade ich euch zu einem exklusiven Launch-Stream ein, bei dem ihr gemeinsam mit mir die ersten Eindrücke aus dem brandneuen Shooter von Treyarch sammeln könnt.

Die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 entführt uns in die frühen 1990er Jahre, in eine düstere Verschwörung vor historischem Hintergrund: Eine geheime Macht hat die US-Regierung infiltriert, und jeder, der sich ihr entgegenstellt, wird als Verräter gebrandmarkt. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen, und je tiefer wir in Intrigen, Misstrauen und erschütternde Enthüllungen eintauchen, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Besonders gespannt bin ich auf den brandneuen Zombies-Modus, über den schon jetzt begeisterte Stimmen zu hören sind.

Los geht es um 20:30 Uhr – also seid dabei und erlebt einen actiongeladenen Abend! Zudem verlose ich während des Streams einen PS5-Key zu einem neueren Titel, der bereits in einem Crossover in Call of Duty: Ghosts zu sehen war. Ich freue mich auf euch!