Marvel’s Spider-Man 2 PS5 Pro Update: Der Raytracing-Traum in Pixeln?

Zusätzlich lassen sich hier exklusive Schalter für RT Reflections und RT Key Light Shadows einstellen. Die RT Reflections sind in zwei Stufen unterteilt: Bei mittlerer Auflösung für verbesserte Leistung und bei hoher Auflösung für eine realistische Darstellung von Reflexionen. Mit dem RT Key Light Shadows lassen sich die üblichen Schattenkarten durch realistischere, lichtbasierte Schatten ersetzen, die besonders in den urbanen Szenerien von New York zur Geltung kommen. Spieler, die eine Variable Refresh Rate (VRR) und den 120-Hz-Anzeigemodus nutzen, können außerdem das Spiel je nach Präferenz für höhere Bildraten optimieren.

Mit dem neuen PS5 Pro-Patch für „Marvel’s Spider-Man 2“ verspricht Insomniac Games ein Spielerlebnis, das besonders für Grafikfans ein Genuss sein dürfte. Neben „ Ratchet & Clank: Rift Apart “ erhält nun auch dieser Titel das entsprechende Upgrade, das mit seinen grafischen Verbesserungen insbesondere Raytracing-Enthusiasten ins Staunen versetzen soll. Insomniac bleibt dabei dem bewährten Konzept treu, das in „Ratchet & Clank“ eingeführt wurde, und bringt auch hier spezifische Vor- und Nachteile mit sich, die den Spielern verschiedene Möglichkeiten bieten.

What do you think?