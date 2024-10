Phasmophobia: PS VR2 und PS5 Pro Verbesserungen im Detail

Mit dieser Kombination aus modernster Technik und durchdachtem Spieldesign zeigt „Phasmophobia“ auf PS VR2, wie immersive VR-Erlebnisse neue Maßstäbe für Horror- und Spannungsatmosphären setzen können. Weitere Eindrücke zu „Phasmophobia“ – auch zur PS VR2-Version – folgen in wenigen Tagen in unserem Game-Review.

Neben dem leistungssteigernden Effekt des foveierten Renderings kommt die PS VR2-Version von „Phasmophobia“ in den Genuss der beeindruckenden nativen Auflösung des Headsets: 2000 x 2040 Pixel pro Auge. Damit habt ihr nicht nur eine besonders scharfe Darstellung, sondern auch eine extrem flüssige Grafik, die mit 60 Hz und einer Reprojektion bei 120 Hz jedes kleinste Detail lebendig werden lässt. Egal, ob ihr in verlassenen Häusern EMF-Lesegeräte verwendet oder die Antworten aus einer Geisterbox deutet – die PS VR2 bringt alles gestochen scharf und unheimlich realistisch auf den Bildschirm. Mittels der PS5 Pro Unterstützung zu einem späteren Zeitpunkt wird dies noch einmal gesteigert.

Doch wie genau funktioniert das foveierte Rendering, und was bedeutet es für euer Spielerlebnis? Dank der präzisen Eye-Tracking-Funktion des PS VR2 wird die Rechenleistung vor allem in dem Bereich eingesetzt, auf den ihr fokussiert seid. Dadurch können selbst anspruchsvolle Szenen ohne Einbußen an Flüssigkeit und Qualität dargestellt werden. Besonders in einem Spiel wie „Phasmophobia“, in dem jede Bewegung und jedes Detail über den Erfolg der Geisterjagd entscheiden kann, macht sich die Technologie bezahlt. Ihr könnt euch voll und ganz auf die paranormale Spannung konzentrieren, ohne durch niedrige Bildraten oder eine weniger beeindruckende Darstellung abgelenkt zu werden.

In wenigen Tagen erscheint das Koop-Phänomen „ Phasmophobia “ von Entwickler Kinetic Games, das neben der PS5 auch für PlayStation VR2 und PS5 Pro umgesetzt wird. In einem Special auf dem PlayStation Blog widmet sich der Entwickler heute der VR-Version und wie diese das immersive Erlebnis der Geisterjagd auf ein neues Level hebt.

What do you think?