Shadow Tactics: Aiko’s Choice – Spannende Erweiterung erscheint für PS5 und Xbox X|S

Jeder Charakter bringt spezielle Fähigkeiten mit, die geschickt kombiniert werden müssen, um knifflige Missionen zu meistern. Aiko’s Choice lässt sich eigenständig spielen, ohne dass das Hauptspiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun vorausgesetzt wird. Dennoch lohnt es sich, die ersten Missionen des Hauptspiels auszuprobieren, um das volle Potenzial dieser einzigartigen Taktik-Welt zu erleben.

Daedalic Entertainment hat fantastische Neuigkeiten für Fans von Stealth-Spielen und taktischen Herausforderungen: Die eigenständige Erweiterung Shadow Tactics: Aiko’s Choice wird ab dem 6. Dezember 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Dieses spannende Spin-off von Shadow Tactics: Blades of the Shogun bietet Spielern die Gelegenheit, erneut in die tiefgründige Welt des Edo-Japans einzutauchen.

