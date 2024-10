Battlefield 2042 enthüllt – Das neue Hardcore-Event ‚Höllenkreis‘ erwartet euch

Das neu angekündigte Battlefield 2042 Event „Höllenkreis“ bringt frischen Wind in das Spiel, indem es Spieler herausfordert, sich in intensiveren und taktisch anspruchsvolleren Schlachten zu beweisen. Vom 29. Oktober bis zum 26. November werden vier Wochen lang spezielle Hardcore-Modi verfügbar sein.

In diesen Modi, darunter Hardcore-Eroberung, Hardcore-Rush und Hardcore-Durchbruch, wird der Realismus durch höheren Schaden und ein eingeschränktes HUD gesteigert. Mit einer begrenzten Auswahl an Waffen und Karten wie Ardennen, El Alamein, Orbital und Secret können sich die Spielerin packende Kämpfe stürzen, die ihre Fähigkeiten bis an die Grenzen fordern.

Düstere Stimmung zu Halloween

Zusätzlich erhalten die Karten „Schlacht in den Ardennen“ und „El Alamein“ optische Überarbeitungen, die die düstere und intensive Atmosphäre weiter verstärken. Besonders spannend ist die Einführung des M1 Garand aus dem Portal-Modus in den All-Out Warfare-Modus, was das Arsenal der Spielererweitert und zusätzliche taktische Möglichkeiten bietet.

Das Event bringt nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch zahlreiche Belohnungen: Ein neuer Event-Pass bietet die Gelegenheit, gruselige kosmetische Gegenstände und Belohnungen freizuschalten. Neben den neuen freischaltbaren Objekten erhalten die Spielerlegendäre Gegenstände, BFCs und andere exklusive Inhalte. „Höllenkreis“ verspricht somit eine spannende Erweiterung für Battlefield 2042-Fans, die intensive Gefechte und einzigartige Herausforderungen suchen.