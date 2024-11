Dragon Age Remastered Collection: Bioware über Möglichkeiten und DLC-Pläne

Mit der Veröffentlichung von „Dragon Age: The Veilguard“ haben viele Fans des berühmten Fantasy-RPGs ihren nächsten epischen Ausflug in die Welt von Thedas. Nach einer zehnjährigen Wartezeit ist die Rückkehr in das Universum von Dragon Age ein lang ersehnter Moment. Aber trotz der Vorfreude auf den neuen Titel gibt es eine Gruppe treuer Fans, die insgeheim hoffen, dass Bioware auch die Klassiker neu aufleben lässt. Der Wunsch nach einer Remastered Collection der ursprünglichen drei Dragon Age-Spiele wird lauter – und warum auch nicht? Mit der erfolgreichen „Mass Effect Legendary Edition“ hat BioWare bewiesen, dass sie ihre älteren Titel in neuem Glanz erstrahlen lassen können.

Dragon Age Remastered Collection wäre eine Herausforderung

In einem Interview mit Rolling Stone äußerte sich Jon Epler, Creative Director von „Dragon Age: The Veilguard“, zu diesem Thema. Zwar wäre eine solche Neuauflage der ersten drei Teile von Dragon Age seiner Meinung nach ein „Traumprojekt“, jedoch ein weit herausfordernderes als die Überarbeitung der Mass Effect-Trilogie. Während Mass Effect auf der vielseitigen Unreal Engine entwickelt wurde, hatte Dragon Age eine komplexere Entwicklungsgeschichte: Der erste Teil, „Dragon Age: Origins“, und der Nachfolger, „Dragon Age II“, wurden auf Biowares intern entwickelter Eclipse Engine entwickelt, während der dritte Teil, „Dragon Age Inquisition“, auf die EA-eigene Frostbite Engine wechselte. Diese technischen Unterschiede machen ein Remaster deutlich komplizierter.

Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Epler lässt die Tür für eine Remastered Collection zumindest einen Spalt breit offen: „Ich glaube, ich bin einer von vielleicht noch 20 Leuten bei BioWare, die Eclipse tatsächlich verwendet haben“, scherzte er. „Es wäre sicherlich keine leichte Aufgabe, aber wir lieben die Originalspiele. Sag niemals nie.“

So steht es um DLC-Inhalte für Dragon Age: The Veilguard

Ein weiteres überraschendes Detail für die Fangemeinde ist Biowares Entscheidung, auf Post-Launch-Inhalte für „Dragon Age: The Veilguard“ zu verzichten. Epler bestätigte, dass es keine DLCs oder Erweiterungen geben wird – eine Entscheidung, die in der Vergangenheit für die Serie untypisch war. Stattdessen fokussiert sich das Studio voll und ganz auf das nächste Mass Effect, das sich derzeit in der Pre-Production befindet. Epler betonte, dass alle Ressourcen auf das neue Sci-Fi-Projekt gelenkt werden, während The Veilguard lediglich mit den notwendigen Patches und Hotfixes unterstützt wird, falls diese benötigt werden.

BioWares Verzicht auf DLCs für „Dragon Age: The Veilguard“ mag für einige Fans enttäuschend sein, vor allem angesichts der packenden Erweiterungen, die frühere Teile wie „Dragon Age: Inquisition“ mit „Trespasser“ oder „Dragon Age: Origins“ mit „Awakening“ erhalten haben. Andererseits könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass Bioware künftig wieder mehr auf fokussierte, in sich abgeschlossene Geschichten setzen will, um so das Erlebnis für die Spieler intensiver und kompakter zu gestalten.