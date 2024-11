Planet Coaster 2: Erste Reviews versprechen den nächsten Freizeitpark-Hit

Die Spannung steigt, denn „Planet Coaster 2“ steht kurz vor seinem lang ersehnten Launch, und die ersten internationalen Reviews heizen die Vorfreude weiter an. Frontier Developments will den Erfolg des Vorgängers übertreffen und gleichzeitig neue Maßstäbe im Genre der Freizeitpark-Simulation setzen. Doch kann das neue Werk wirklich mit den Erwartungen mithalten und den Herausforderungen durch Titel wie „Park Beyond“ standhalten? Hier ist, was die ersten Kritiker zu sagen haben.

Planet Coaster 2: Erste Kritiken

Bei GameBlog ist die Begeisterung förmlich spürbar. Sie loben das Spiel als würdige Fortsetzung und heben insbesondere die neuen Wasserattraktionen hervor, die für viele bereits ein Kaufgrund sein dürften. „Das Spiel verspricht einen echten Sprung nach vorne im Genre der Freizeitparkverwaltung zu sein“, heißt es. „Mit mehr Anpassungsmöglichkeiten, mehr Mikromanagement und tiefere Kontrolle über Finanzen, Besucher und Attraktionen liefert Frontier hier nichts weniger als eine Meisterklasse.“ Dieser beeindruckende Eindruck brachte „Planet Coaster 2“ stolze 9 von 10 Punkten ein.

Auch bei ShackNews zeigt man sich zufrieden und feiert das Spiel als gelungenen Nachfolger eines Klassikers. „Planet Coaster 2 ist ein fantastischer zweiter Teil von Frontier Developments’ spirituellem Nachfolger“, schreiben sie. Zwar kritisieren sie leicht die seit Jahrzehnten unveränderte Grundformel des Spiels, doch sie erkennen auch an, dass diese bewährte Mechanik weiterhin gut funktioniert. „Abgesehen von kleinen Problemen wie der gelegentlichen fehlerhaften Wegfindung der Gäste… bin ich überglücklich, dass dieses Spiel in naher Zukunft weiterhin mein Leben bestimmen wird“, so das Fazit. Das Ergebnis: 8 von 10 Punkten.

Ein wenig kritischer zeigt sich hingegen COG. Sie loben zwar das Potenzial des Spiels und die neuen, aufregenden Achterbahnen und Wasserspiele, bemängeln jedoch technische Schwächen und eine teils umständliche Benutzeroberfläche. „Der Mangel an technischer Perfektion und die zeitraubende, komplizierte Benutzeroberfläche mit hoher Lernkurve sorgten für ein frustrierendes Element“, heißt es. Trotzdem erkennen auch sie die Innovationen im Bauprozess und die erweiterte Flexibilität an. Für COG reicht es jedoch nur für 78 von 100 Punkten.

Obwohl die Meinungen auseinandergehen, scheint „Planet Coaster 2“ Fans des Genres und der Reihe viel zu bieten. Ab dem 6. November 2024 können alle Freizeitpark-Fans selbst erleben, ob der Hype berechtigt ist – der Thrill ist jedenfalls groß!