The Crew Motorfest – Die legendäre „Chase Squad“-Jagd beginnt in Kürze

Neben dem „Chase Squad“-Erlebnis bietet der Year 2 Pass von The Crew Motorfest auch eine Vielzahl an weiteren Premium-Fahrzeugen, die monatlich bis Oktober 2025 veröffentlicht werden. Darunter sind wahre Ikonen: Der erste Drop am 6. November bringt den BMW M5 CS (2022) und den klassischen Nissan Skyline GT-R R32 (1989) ins Spiel.

In der speziellen „Chase Squad“-Playlist lernt ihr außerdem, wie ihr bei hoher Geschwindigkeit präzise Manöver durchführt und Gegner ausschaltet. Diese Playlist ist vollgepackt mit actiongeladenen Missionen, die euch alles abverlangen werden. Ihr findet eure Rivalen in der malerischen, aber gefährlichen Open World von Maui und Oahu – und wenn ihr gut genug seid, schaltet ihr die gesamte „Chase Squad“-Fahrzeugpalette frei. Jede abgeschlossene Verfolgungsjagd bringt euch eurem Ziel näher und macht euch zu einer Legende auf der Straße.

Die „Chase Squad“-Reihe ermöglicht es euch, bis zu sieben einzigartige Fahrzeuge zu euer Sammlung hinzuzufügen, jedes mit einer exklusiven Lackierung und einem unverkennbaren Stil, der die Straßen erobern wird. Das Highlight: Ihr startet mit dem Audi RS6 (2021) in der Chase Squad Edition und taucht in eine Reihe intensiver Jagdszenarien ein, die euch herausfordern, eure Rivalen unter Hochdruck auszuschalten. Aber das ist noch nicht alles – die Belohnungen umfassen sogar einen Hubschrauber, der eure Verfolgungsjagden auf ein neues Level hebt.

