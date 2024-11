Indiana Jones: Der nächste Film entsteht quasi auf der PS5 und Xbox

Es ist schon eine Weile her, seit uns ein Indiana Jones-Film vom Hocker gerissen hat. Irgendwie ist das alte Indie-Feeling verloren gegangen – diese Mischung aus Abenteuer, Schalk und Heldentum, die uns damals mitgerissen hat. Aber was wäre, wenn das neue Indiana-Jones-Spiel von Machine Games und Bethesda genau das bringt, was wir uns im Kino wünschen?

Das kommende Action-Adventure „Indiana Jones and the Great Circle“ könnte uns genau das liefern: das Indiana-Jones-Erlebnis, nach dem wir seit Jahren lechzen – nur eben als Spiel. Und wenn wir Bethesda glauben dürfen, gibt’s hier tatsächlich epische Kinoqualität im Spiel, wie ein aktuelles Interview von Rolling Stone verrät.

Indiana Jones and the Great Circle liefert satte 3 Stunden Cinematics

Drei Stunden. Ja, das ist die Menge an Zwischensequenzen, die uns laut Bethesda erwartet. Drei volle Stunden geskriptete Action – das sind mehr Filmminuten als in manch einem echten Streifen! Die Entwickler wissen wohl, dass Indiana Jones mehr braucht als einfache Schießereien und Schatzsuchen. Ein echter Indie-Moment ist erst dann perfekt, wenn wir mitfiebern können, uns die Schweißtropfen auf der Stirn stehen und das Herz in die Hose rutscht. Ob sich Machine Games das bei ihrem letzten großen Erfolg „Wolfenstein 2: The New Colossus“ abgeguckt hat? Auch dieses Spiel hatte damals viele filmreife Momente. Aber mal ehrlich, ob das bei Indy genauso gut funktioniert?

Natürlich ist der Hype auch mit einem kleinen Dämpfer versehen. Immerhin haben viele Indiana Jones-Fans ein paar weniger gute Erfahrungen hinter sich. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Am 9. Dezember ist es endlich so weit, wenn das Spiel für die Xbox Series X/S und den PC erscheint. Und PS5-Besitzer? Die müssen sich zwar noch ein wenig gedulden, können aber im Frühjahr 2025 loslegen.

Kann der Film-Fluch gebrochen werden?

Was bleibt, ist die Frage, ob „Indiana Jones and the Great Circle“ den Fluch der schwächelnden Filme endlich brechen kann. Machine Games scheint auf jeden Fall alles daran zu setzen, die Fans nicht zu enttäuschen. Mit 60 FPS versprechen sie uns ein flüssiges Spielerlebnis, das das Adrenalin durch unsere Adern pumpen soll. Und wenn wir die Peitsche und den Hut schon nicht im Kino erleben dürfen – warum dann nicht selbst den Controller in die Hand nehmen und das Abenteuer hautnah erleben? Einige Eindrücke aus dem Spiel haben wir hier zusammengefasst.