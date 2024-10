Indiana Jones and the Great Circle-Previews – Abenteuer, Erkundung und Stealth-Mechaniken

In diesen Minuten gehen die ersten Previews zu „Indiana Jones and the Great Circle„, die recht vielversprechend ausfallen. Es ist seit Langem das größte Adventure seiner Art auf der Xbox und wird später auch für die PS5 erscheinen. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Previews haben wir hier zusammengefasst.

Stealth-Mechaniken neu erfunden?

In der Preview von PC Gamer wurde ein Aspekt des kommenden Indiana Jones-Spiels enthüllt, der die Diskussion unter den Fans und in der Gaming-Community anheizt: die Art und Weise, wie Stealth-Kills umgesetzt werden. Anstatt dass der Spieler mit einem Arsenal an Waffen ausgerüstet ist, um seine Feinde zu eliminieren, werden Stealth-Kills durch einmalig verwendbare Gegenstände ermöglicht, die in der Spielwelt gefunden werden. Dies ist eine interessante Entscheidung, die das Gameplay auf eine frische Art und Weise belebt und die Immersion fördert.

Die Wahl, Stealth-Kills auf diese Weise zu gestalten, scheint zudem einige Vorteile zu haben. Zum einen vermeidet sie das Klischee des unbesiegbaren Helden, der mühelos seine Gegner ausschaltet. Indiana Jones, bekannt für seine Abenteuerlust und seinen Witz, würde es tatsächlich seltsam erscheinen lassen, wenn er seine Feinde im Stillen beseitigt, während er gleichzeitig eine Vielzahl an tödlichen Waffen zur Verfügung hat.

Stattdessen wird das Spiel durch die Notwendigkeit, improvisierte Lösungen zu finden, zu einem interessanteren Erlebnis. Der Spieler wird dazu angeregt, kreativ zu denken und die Umgebung zu nutzen, was den Stealth-Aspekt des Spiels dynamischer macht. Obwohl die Mechanik letztlich wahrscheinlich einem traditionellen Sneak-Angriff ähnelt, gibt die Implementierung von einmaligen Gegenständen dem Ganzen einen Hauch von Spontaneität und Improvisation.

Indiana Jones and the Great Circle

Kein durchgängiges Run-and-Gun-Gameplay

Ein weiterer Punkt, der in den Previews hervorgehoben wird, ist die Fokussierung des Spiels auf Erkundung und Abenteuer. Viele scheinen der Meinung zu sein, dass „Indiana Jones and the Great Circle“ in erster Linie ein Abenteuer-Spiel ist, während der Action-Aspekt sekundär ist. Dies ist für viele Fans eine willkommene Nachricht. Die Befürchtung, dass das Spiel zu einem eintönigen First-Person-Uncharted verkommen könnte, in dem unser Held Dutzende von Nazis abknallt, scheint unbegründet zu sein. Stattdessen legt das Spiel den Schwerpunkt auf die Erkundung faszinierender Schauplätze und das Lösen von Rätseln, was für die Fans der Franchise von großer Bedeutung ist.

Allerdings gibt es auch Bedenken. Einige Kritiker erwähnen, dass das Spiel viel Zeit mit Stealth und Erkundung verbringt und wenig actionreiche Szenen bietet. Dies könnte für einige Spieler, die nach intensiven Kampf-Action-Sequenzen suchen, möglicherweise langweilig sein. Da die Tester nur wenige Stunden Spielzeit hatten und bisher nicht in den Genuss der filmreifen Set-Pieces kamen, bleibt abzuwarten, wie die endgültige Balance zwischen Erkundung und Action aussehen wird.

Balance zwischen Film und Spiel-Präsentation

Interessanterweise scheint das Spiel ein Phänomen zu durchlaufen, das man normalerweise bei filmischen Adaptionen in umgekehrter Richtung beobachtet, wie Eurogamer anmerkt. Filme basieren oft auf Dialogen und Charakterentwicklung, während Videospiele sich häufig auf actionreiche Sequenzen konzentrieren. Die Metal Gear Solid-Serie hat jedoch einen bemerkenswerten Weg gefunden, um eine Balance zwischen filmischen Erzählungen und spielerischem Spaß zu schaffen. Vielleicht wird „Indiana Jones and the Great Circle“ ähnliche Höhen erreichen, indem es das Beste aus beiden Welten kombiniert und uns in eine packende Geschichte eintauchen lässt, die sowohl actionreiche als auch nachdenkliche Momente bietet.

Technisch wurde bestätigt, dass das Spiel mit 60fps, Raytracing, Dolby Atmos und mehr laufen wird. Seltsamerweise wollte man sich nicht dazu äußern, ob auch die PS5 Pro unterstützt wird, da es dazu noch keine offizielle Ankündigung gibt. Seit der Übernahme von Bethesda durch Microsoft hat Sony allerdings einmal gesagt, dass man den Studios keinen frühen Zugang zu DevKits mehr gewähren könne, um keine Geheimnisse über unveröffentlichte Hardware an die Konkurrenz zu verraten. Es ist daher möglich, dass Machine Games, die ja zu Bethesda gehören, noch nicht im Besitz der PS5 Pro ist.

„Indiana Jones and the Great Circle“ erscheint im Frühjahr 2025 für PS5.