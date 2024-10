Halloween-Event für The Outlast Trials bringt brutale Jump Scares und gruselige Herausforderungen

Red Barrels, das Entwicklerstudio hinter The Outlast Trials, hat pünktlich zu Halloween ein neues und schauriges Event ins Spiel integriert, das die Spieler in eine noch düsterere Welt entführt. Unter dem Titel „PROGRAM GEISTER“ testen die Wissenschaftler der Murkoff Corporation experimentelle, halluzinogene Therapien an den freiwilligen Teilnehmern.

Grausame Experimente werden fortgesetzt

The Outlast Trials basiert auf realen Gehirnwäsche-Experimenten der 1950er und 1960er Jahre in Montreal. In diesem Multiplayer-Horrorspiel müssen die Spieler in einer unterirdischen psychiatrischen Einrichtung kooperativ Rätsel lösen und sich dabei psychotischen Killern erwehren, die hinter jeder Ecke lauern. Halloween bringt mit dem neuen Event einzigartige Belohnungen und verbesserte Spielmechaniken.

Die neue MK-Challenge „Beseitige die Vergangenheit“ fordert die Spieler auf, Dokumente zu zerstören, die die dunkle Geschichte von Murkoff offenbaren. Währenddessen werden die Spieler von den verbesserten Jump Scares in Atem gehalten, die ihren Verstand auf die Probe stellen – der Skinner Man wird nicht zögern, seine Opfer zu besuchen, wenn sie am verwundbarsten sind.

Ein weiteres Highlight sind die neuen Trial-Variatoren, die das Gameplay drastisch verändern. Die Spieler müssen ORGANPROBEN von Verstorbenen extrahieren und sich gleichzeitig fragen, ob ihre Halluzinationen tatsächlich Nebenwirkungen der Therapien sind oder etwas weit Schrecklicheres verbergen. Zudem tauchen immer mehr Betrüger auf, die wie Teamkollegen aussehen, und die versteckten Spielernamen erschweren das Erkennen von Feinden. In der Schwierigkeitsstufe „Intensiv“ und „Psychochirurgie“ müssen die Spieler besonders wachsam sein, da die Feinde nun in höchster Alarmbereitschaft sind.

Halloween-Event Timing

Das Event wird in zwei Teilen stattfinden: Teil 1 vom 29. Oktober bis 12. November und Teil 2 vom 12. bis 26. November. Spieler können Event-Token verdienen, die für einzigartige kosmetische Gegenstände im neuen „GEISTER“-Eventkatalog ausgegeben werden können. Ferner erwarten die Spieler ein neues Schlafraum-Minispiel, das an die Wurzeln des Horrors erinnert und den Nervenkitzel in den Alltag der Insassen bringt.

Zusätzlich zu all diesen neuen Inhalten hat Red Barrels auch zahlreiche Fehlerbehebungen und Balance-Optimierungen vorgenommen, um das Spielerlebnis noch flüssiger und erschreckender zu gestalten. Mit einer Ermäßigung von 33 % auf das Spiel wird der schaurige Spaß über Halloween zudem für alle zugänglicher.