Sony kündigt zweite Pre-order Phase der exklusiven PS5 30th Anniversary Collection an

Ob nach dieser Pre-order Phase noch weitere Einheiten folgen werden, ist bisher unklar. Besonders die PS5 Pro wird weltweit auf nur 12.300 Stück begrenzt bleiben – eine echte Rarität also. Sony hat bislang keine genauen Angaben zur Verfügbarkeit der PS5 Slim, dem DualSense Controller oder PlayStation Portal gemacht, was die Spannung bei Fans weiter steigert. Bleibt zu hoffen, dass diesmal mehr Spieler die Chance bekommen, diese exklusive Edition zu ergattern und ihre Sammlung um ein Stück PlayStation-Nostalgie zu erweitern.

Auch der DualSense Controller erscheint in dieser speziellen grauen Farbgebung, bleibt technisch jedoch identisch mit dem regulären Modell. Für 79,99 Euro wird er zum Herzstück jeder Sammlung und ist perfekt für alle, die ein Stück PlayStation-Geschichte in Händen halten möchten.

Das Jubiläumsdesign der PS5 Slim bietet Fans eine 1TB SSD und eine edle graue Farbgebung, die nostalgische Erinnerungen an die ikonische PS1 wachruft. Für Sammler und Enthusiasten gibt es zudem exklusive Gimmicks wie ein einzigartiges Poster, PlayStation Shapes-Kabelbinder und ein USB-Kabel im PSone Design. Zusätzlich erhalten Käufer ein spezielles Faceplate für das optional erhältliche Disk-Laufwerk sowie einen separaten Standfuß. Der Preis für dieses Sammler-Juwel wurde in Europa bei 499,99 Euro festgelegt.

Jetzt gibt es eine zweite Chance – zumindest in den USA. Laut offiziellen Informationen des PlayStation Direct Stores wird die neue Pre-order Phase am 29. Oktober voraussichtlich gegen 10 Uhr Ortszeit starten. Ob europäische Fans ebenfalls auf weitere Kontingente hoffen dürfen, bleibt offen. Hinweise auf eine Ausweitung des Angebots nach Europa gibt es bislang nicht. Die entsprechenden Produktseiten sagen nach wie vor „Zurzeit nicht verfügbar„.

Für alle, die in der ersten Vorbestellphase leer ausgegangen sind, gibt es Grund zur Freude: Sony wird die begehrte PS5 Slim und den DualSense Controller in der limitierten 30th Anniversary Edition erneut zur Vorbestellung freigeben! Die zweite Runde startet am morgigen Dienstag, und wieder werden viele hoffen, diesmal erfolgreich zu sein.

