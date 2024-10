Phasmophobia: PS5-Version muss sich der Xbox technisch geschlagen geben

Auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 wird Phasmophobia mit dem Ziel entwickelt, eine Auflösung von 4K bei 60 Bildern pro Sekunde (FPS) zu erreichen. Dabei wird es zwei Modi geben: einen grafisch anspruchsvolleren Modus und einen Performance-Modus, der eine niedrigere native Auflösung verwenden könnte, um die Bildrate zu stabilisieren. Besonders hervorzuheben ist die Xbox Series X, die zusätzlich einen 120-FPS-Modus bieten wird, was eine flüssigere Spielerfahrung ermöglicht. Leider steht diese Option auf der PlayStation 5 noch nicht zur Verfügung, was sich mit de angestrebten PS5 Support vermutlich ändern wird.

