Horizon Forbidden West: PS5 Pro-Patch wird als Revolution beschrieben, die alles verändert

Die Einführung dieser Bildbearbeitungslösung ist laut Digital Foundry ein klarer Hinweis auf die Fortschritte in der Konsolentechnologie. Die Fähigkeit, herausragende Bildqualität zu liefern und gleichzeitig Ressourcen für andere Entwicklungsaspekte freizugeben, ist ein echter Gewinn für Entwickler und Spieler. Mit der Unterstützung von 4K-Renderings und der Möglichkeit, visuelle Effekte auf ein neues Niveau zu heben, dürften die Erwartungen an zukünftige Spiele erheblich gesteigert werden. Horizon Forbidden West könnte somit nicht nur ein herausragendes Spiel sein, sondern auch ein entscheidender Schritt in der Evolution des Gaming.

Ein weiterer entscheidender Faktor dieser neuen Bildbearbeitungstechnologie ist die Unterstützung hoher Basisauflösungen. Mit Auflösungen von 1440p bis 4K können Spieler beeindruckende Grafiken erleben. Diese Technologie wird nicht nur Guerrilla Games zugutekommen, sondern auch anderen Entwicklern, die die Decima-Engine verwenden. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Kojima Productions mit dem mit Spannung erwarteten Death Stranding 2. Die Bildbearbeitung könnte es Entwicklern ermöglichen, die maschinelle Lernhardware der PS5 Pro für andere kreative Prozesse zu nutzen, was neue Möglichkeiten in der Spieleentwicklung eröffnet.

Das Rollenspiel Horizon Forbidden West von Guerilla Games könnte sich als das Aushängeschild der PS5 Pro etablieren. In einer weiteren Lobpreisung von Digital Foundry wird die fortschrittliche Bildbearbeitungslösung hervorgehoben, die eine drastische Verbesserung der Bildqualität verspricht. Laut den Technikexperten könnte die Qualität der Grafik auf ein Niveau gehoben werden, das dem von Nvidias DLSS auf PC-Gaming-Plattformen nahekommt – oder sogar deutlich überlegen ist im Vergleich zu dem, was bisher von der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) Technologie zu sehen war.

