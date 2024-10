Spieler gibt 2.000 US-Dollar für 24 Jahre PlayStation Plus-Abo aus – Genialer Weitblick oder pure Naivität?

Es gibt sie immer wieder, die Power-User, die sich für wahre PlayStation-Loyalisten halten. Der letzte Clou: Ein Nutzer hat kurzerhand beschlossen, sein PS Plus Premium-Abo direkt bis ins Jahr 2048 zu verlängern und dafür satte 2.000 Dollar auf den Tisch gelegt. Das mag nach grenzenloser Treue klingen – oder vielleicht eher nach grenzenloser Naivität?

Gründe sind einfach nur naiv

On_Reddit_In_Class, so der findige PS-Liebhaber, verkündete auf Reddit stolz seinen Triumphzug über die „absurden Preiserhöhungen“ der letzten Jahre hinweg. Während sich die meisten von uns schon bei der jährlichen Verlängerung des PS Plus Essential nervös die Haare raufen, hat sich dieser User gedacht: „Warum sich Sorgen machen, wenn man direkt für zweieinhalb Jahrzehnte abkassieren kann?“ Ganz ehrlich, diese Art von langfristiger Planung ist beeindruckend, so lange man sicher ist, dass PlayStation 2048 noch existiert, der Controller dann noch in der Hand liegt und Sony nicht auf die glorreiche Idee kommt, PS Plus einfach abzuschalten.

In Wahrheit ist das wohl eher ein Schachzug für Aufmerksamkeit – und wer kann’s ihm verübeln? Davon lebt die Jugend heutzutage! Doch seien wir ehrlich: Ein Abo über 20 Jahre hinweg abzuschließen, ohne die geringste Ahnung zu haben, was die Zukunft bringt, ist in etwa so sinnvoll wie das Internetkabel in die Waschmaschine zu stecken. Obwohl, das ist inzwischen ja auch möglich! Offenbar hat der gute Mann nie etwas von Opportunitätskosten gehört. Warum 2.000 Dollar für ein Abo ausgeben, das theoretisch jederzeit von Sony eingestellt werden könnte, wenn man das Geld in eine Investition stecken könnte, die mehr Sicherheit bietet? Oder ganz radikal gedacht: einfach mal sparen?

2.000 US-Dollar und viele Unsicherheiten

Mal ganz abgesehen von den Risiken, die damit einhergehen: Wir leben in einer Welt, in der sich alles rasant verändert. Wer garantiert, dass wir 2048 noch mit der gleichen Inbrunst an der Konsole hängen wie heute? Oder dass es PlayStation in 24 Jahren noch gibt? Selbst wenn, würden wir dann immer noch die gleichen Spiele genießen, die gleichen virtuellen Welten bereisen wollen?

Falls jemand den guten On_Reddit_In_Class trifft, gebt ihm einen Tipp: Es ist nichts falsch daran, loyal zu sein – aber etwas weniger impulsiv und dafür vielleicht ein wenig weitsichtiger zu handeln, könnte im Jahr 2048 möglicherweise als die klügere Entscheidung erscheinen.