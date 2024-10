Killer Klowns From Outer Space: Schaurige Mall-Map zu Halloween veröffentlicht

Killer Klowns From Outer Space: The Game sorgt passend zu Halloween für gruselige Unterhaltung. Basierend auf dem Kultklassiker der 80er Jahre lädt das asymmetrische Multiplayer-Spiel Spieler in das verschlafene Städtchen Crescent Cove ein, das von bedrohlichen, außerirdischen Killer-Clowns heimgesucht wird. Die neueste Karte führt die Spieler ins Einkaufszentrum der Stadt, wo der Schrecken eine neue, schaurige Wendung nimmt.

Neue Mall-Map jetzt verfügbar

Das Crescent Cove Einkaufszentrum – oder auch die „Mall Map“ – ist ab sofort für alle Spieler kostenlos verfügbar. Hier verschmilzt das nostalgische Flair der 80er mit einem blutigen Versteckspiel zwischen hilflosen Bewohnern und gefräßigen Aliens. Die Mall bietet alles, was das Herz eines jeden Retro-Fans höher schlagen lässt: ein Kino mit altem Charme, eine grelle Arcade, eine weitläufige Tiefgarage und sogar einen Außenbereich mit Bumper Boats. Doch wo normalerweise unbeschwerte Einkaufsbummler bummeln, treiben nun Clowns in gespenstischen Kostümen ihr Unwesen und lauern auf ihre nächste Beute.

Doch Vorsicht ist geboten: Wer den Clowns entkommen will, sollte offene Bereiche meiden und sich stattdessen in die schmalen Korridore und versteckten Läden flüchten. Gute Zusammenarbeit und geschicktes Versteckspiel sind das A und O, um den bunten Schrecken zu entgehen und die Fluchtwege zu finden. Jede Ecke der Mall birgt neue Tücken – und wer einmal einen der Clowns gesichtet hat, wird die Gefahr in den gruseligen Gängen so schnell nicht mehr vergessen.

Halloween-Skins als Extra

Für alle, die es an Halloween besonders schaurig mögen, haben die Entwickler von IllFonic außerdem zwei ikonische Skins hinzugefügt: Elvira und Tom Savini. Diese neuen Premium-Skins verleihen den Charakteren einen Hauch von Horror-Nostalgie – ideal, um die verzweifelten Bewohner in noch tiefere Schrecken zu stürzen. So wird das Überleben in Crescent Cove zu einem schaurig-schönen Halloween-Abenteuer.