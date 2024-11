PS5 Pro: Endgültige Teraflops der GPU und finale Specs enthüllt

Seit die PS5 Pro an verschiedenen Stellen bereits vor dem offiziellen Launch am 07. November aufgetaucht ist, sind nun endlich auch die endgültigen Spezifikationen bekannt – und Sony-Fans dürfen sich auf einige spannende Neuerungen freuen. Lange hat Sony wichtige Details zurückgehalten, doch jetzt hat der Safety Guide der Konsole, der jeder PS5 Pro beiliegt, endlich Licht ins Dunkel gebracht. Besonders im Fokus: die GPU-Leistung, die bei beeindruckenden 16,7 Teraflops liegt.

PS5 Pro GPU mit 16,7 Tefeflops Performance

Dank einiger Early-Access-Benutzer sind die Spezifikationen der PS5 Pro vorab durchgesickert. Ein Screenshot eines brasilianischen Modells enthüllt spannende Details, die zeigen, dass Sony in Sachen Leistung einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Die GPU der PS5 Pro liefert mit 16,7 Teraflops satte 67 % mehr Rechenleistung. Die Möglichkeit der Dual Issue Berechnung bringt sie sogar auf eine theoretische Leistung von 33,4 Teraflops – beeindruckend für eine Spielkonsole, die damit an der Spitze steht.

Zum Vergleich:

PS5 : bis zu 10,28 TFLOPS, 36 Compute Units auf 2,23 GHz auf der RDNA-2-Grafikkarte, hardwarebeschleunigtes Raytracing

: bis zu 10,28 TFLOPS, 36 Compute Units auf 2,23 GHz auf der RDNA-2-Grafikkarte, hardwarebeschleunigtes Raytracing Xbox Series X : 12,15 TFLOPS, 52 CUs bei 1,825 GHz, Custom RDNA 2-Grafikkarte

: 12,15 TFLOPS, 52 CUs bei 1,825 GHz, Custom RDNA 2-Grafikkarte Xbox Series S: 4 TFLOPS, 20 CUs bei 1,565 GHz, Custom RDNA 2-Grafikkarte

Wie zu erwarten war, bleibt der Prozessor unverändert: Die PS5 Pro setzt weiterhin auf eine 8-Kern/16-Thread Zen 2-CPU. Doch das System-RAM wurde auf insgesamt 18 GB erhöht, wobei 2 GB davon exklusiv dem Betriebssystem vorbehalten sind. Speicherhungrige Spiele profitieren zudem von einem schnelleren 28 %-igen Speicherzugriff sowie der neuen internen 2-TB-SSD.

PS5 Pro: Finale Spezifiaktionen

250 Euro Aufpreis für Grafik-Junkies

Für zusätzliche 250 Euro bietet die PS5 Pro also nicht nur eine leistungsstärkere GPU, sondern auch eine Reihe an Hardware-Optimierungen, die die Spielerfahrung verbessern. Besonders spannend ist das erweiterte Raytracing der RDNA 4-GPU und die Einführung der KI-gestützten PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Auch die Abwärtskompatibilität wurde optimiert: Ein neuer Ultra-Boost-Modus hebt die Grafikqualität von PS4- und PS5-Spielen an, und PS4-Titel profitieren von systemweiten Bildverbesserungen.

Weitere Highlights: Die PS5 Pro unterstützt nun Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.1 und kommt in einem kleineren, energieeffizienteren Formfaktor daher. Wer also bereit ist, in das Upgrade zu investieren, erhält eine leistungsstarke Konsole, die für die nächsten Jahre bestens gerüstet ist.

Warum Sony daraus so lange ein Geheimnis gemacht hat, wissen wohl nur die Japaner selbst. Vielleicht ist es auch nur Sonys offensichtliche Kommunikationsschwäche, die in dieser Generation um sich greift.

Die PS5 Pro ist ab nächster Woche erhältlich!