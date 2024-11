Call of Duty: Black Ops 6 – Double-XP-Wochenende läutet die Jagd nach schnellem Aufstieg ein

Das erste Double-XP-Wochenende in Call of Duty: Black Ops 6 steht vor der Tür und bietet die perfekte Gelegenheit, eure Level, Waffen und Ausrüstung auf Vordermann zu bringen. Wer bisher frustriert war über die langwierige Auflevel-Phase, sollte seinen Waffen ab sofort scharf stellen-

Leveln kann in Call of Duty: Black Ops 6 eine echte Herausforderung sein, vor allem, wenn es um das Aufleveln der Waffen geht. Viele Spieler berichten, dass sie sich oft in der ewigen Routine von Standard-XP gefangen fühlen, was den Fortschritt unnötig zäh macht. Zwar gibt es Tricks und Kniffe, wie tägliche Herausforderungen oder spezielle Spielmodi, die das Aufsteigen erleichtern – doch das alles verblasst im Vergleich zu der Boost-Möglichkeit, die ein Double-XP-Wochenende bietet.

Black Ops 6: Startzeit des Double-XP-Wochenendes

Das Event startet am 1. November 2024 um 19:00 Uhr MEZ und endet am 4. November 2024. Mit vier Tagen voller doppelter XP erlaubt euch dieses Wochenende, Fortschritte wie nie zuvor zu machen. Besonders spannend: Das Event fällt mit der Veröffentlichung der ikonischen Karte Nuketown zusammen. Diese kleine, actiongeladene Map ist ideal, um schnelle Kills und damit massig XP zu sammeln.

Für all jene, die das Prestige-System ernst nehmen, ist die Teilnahme an jedem Double-XP-Event somit ein Muss. Wir klären hier die wichtigsten Details, um das aktuelle Double-XP-Wochenende voll auszunutzen.

The weekend is set.



✅ Nuketown 24/7

✅ 2XP

✅ 2X Weapon XP

✅ 2X GobbleGum earn rate



2XP Weekend ends Nov. 4th! See you online. pic.twitter.com/lZrnOOpTVH — Treyarch (@Treyarch) November 1, 2024

Was ist dieses Mal alles dabei?

Dieses Event bringt nicht nur das klassische Double XP für den Levelaufstieg, sondern auch Double-Waffen-XP. Das bedeutet, dass ihr eure Lieblingswaffen schneller aufwerten und alle wichtigen Aufsätze freischalten können, um die bestmögliche Ausrüstung zu erstellen. Das ist der perfekte Moment, um ein paar Ränge gutzumachen und vielleicht endlich den heiß begehrten Prestige-Master-Status zu erreichen.

Als Bonus gibt es in diesem Double-XP-Wochenende erstmals die doppelte GobbleGum-Verdienstrate, exklusiv für den Zombies-Modus. Mit doppelt so vielen GobbleGums könnt ihr mehr einzigartige Kräfte aktivieren, die eure Überlebenschancen erhöhen. Wer das Ziel hat, Easter Eggs zu knacken und das volle Zombies-Erlebnis zu genießen, sollte diese Chance nutzen und so viele GobbleGums wie möglich sammeln.