Call of Duty: Black Ops 6 – Der Infected-Modus und Kultmap Nuketown kehren zurück

Diese Woche wird für Fans von Call of Duty: Black Ops 6 besonders spannend, denn zwei der beliebtesten Features kehren zurück: der Infected-Modus und die ikonische Karte Nuketown. Zudem werden erste Probleme beseitigt, die seit dem Launch in der vergangenen Woche aufgefallen sind.

Entwickler Treyarch bestätigte die Neuerungen in einem Beitrag auf X und heizte damit die Vorfreude der Community weiter an. „Der Start war nur der Anfang“, hieß es im Post, gefolgt von den Details: Am heutigen Dienstag wird der Infected-Modus freigeschaltet, und Nuketown folgt am Freitag.

Infected-Modus: Ein Klassiker kehrt zurück

Der Infected-Modus gehört seit Jahren zu den Favoriten der Fans und bietet eine einzigartige Herausforderung: Spieler, die anfangs „Überlebende“ sind, müssen sich gegen „Infizierte“ verteidigen, die von anderen Spielern kontrolliert werden und die Aufgabe haben, die Überlebenden zu „infizieren“. Mit jedem infizierten Spieler wächst die Zahl der Gegner, was den Modus zu einem intensiven, strategischen Kampf ums Überleben macht. Der Nervenkitzel, ob man sich als einer der letzten Spieler behaupten kann, hat diesen Modus zu einer Legende im Multiplayer gemacht.

Nuketown: Ein nostalgisches Highlight

Am Freitag wird außerdem die legendäre Nuketown-Karte freigeschaltet. Seit ihrer Einführung im Jahr 2010 in Black Ops hat diese Karte Kultstatus erlangt. Basierend auf den Atomtestgeländen der 1950er Jahre bietet Nuketown ein kompaktes Layout, das schnelle, actiongeladene Gefechte garantiert. Jede neue Version von Nuketown wurde mit Spannung erwartet, und auch in Black Ops 6 wird die Karte sicher wieder ein heiß umkämpftes Terrain sein.

Black Ops 6 startete kürzlich mit 11 Standard-Multiplayer-Modi und zusätzlichen Hardcore-Varianten, die für härtere Herausforderungen sorgen. Mit dem ersten Update am Wochenende wurden XP- und Waffen-XP-Raten für Modi wie Team Deathmatch und Gunfight angepasst. Activision betonte, dass die XP-Raten genau beobachtet werden, um ein ausgewogenes Spielerlebnis sicherzustellen. Zudem wird an der Behebung kleinerer Spawn-Probleme und Exploits gearbeitet, um das Gameplay weiter zu optimieren.

Schon jetzt gilt Call of Duty: Black Ops 6 als einer der besten Call of Duty-Ableger der vergangenen Jahre. Eindrücke daraus folgen in Kürze in unserem Game-Review.