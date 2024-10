Active Matter: Taktischer First-Person-Shooter angekündigt

Der kommende taktische PvP-Shooter Active Matter verspricht ein intensives, spannungsgeladenes Spielerlebnis und zieht Inspiration aus der mysteriösen Welt von SCP, um eine einzigartige Story und dynamische Spielmechaniken zu bieten. Entwickelt wird der Shooter von Team Matter und Gaijin Entertainment, die mit der PlayStation 5, der Xbox Series X|S und dem PC die modernsten Plattformen anstreben.

Active Matter und eine mysteriöse Zeitreise

In Active Matter schlüpfen Spieler in die Rolle von Agenten, die durch eine mysteriöse Zeitschleife gebunden sind und immer wieder zu demselben Punkt zurückkehren. Jede Runde ist ein verzweifelter Überlebenskampf in „quanteninstabilen Zonen“, die voller aktiver Materie – einer hochgefährlichen und gleichzeitig extrem wertvollen Ressource – sind. Doch in diesen Zonen warten nicht nur die Gesetze der Physik verändernde Anomalien, sondern auch andere Agenten und Gegner aus alternativen Zeitlinien, die nach demselben Ziel streben: möglichst viel von der aktiven Materie zu sichern und sich aus der Schleife zu befreien.

Die Umgebung in Active Matter ist alles andere als statisch. Die Macht der aktiven Materie verformt Raum und Zeit, was das Terrain und die Gefahren immer wieder neu gestaltet. Spieler treffen dabei auf Feinde, die nach Kontakt mit der Materie ihren Verstand oder gar ihre Menschlichkeit eingebüßt haben. Umso wichtiger ist es, gut gerüstet zu sein: Die Spieler verbessern ihre Ausrüstung und erweitern ihre Basis, um in den Kämpfen zwischen verfeindeten Syndikaten bestehen zu können.

Diese Fraktionen kämpfen erbittert um die wertvollen Vorkommen der aktiven Materie, da sie die einzige Chance zur Flucht aus der Zeitschleife und zur Rückgewinnung der Kontrolle über das eigene Schicksal bieten.

Fans können sich schon jetzt über die offizielle Website für den Closed-Beta-Test registrieren, während ein konkretes Veröffentlichungsdatum bisher nicht bekannt gegeben wurde.