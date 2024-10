Marathon: Ein spannendes Update von Bungie und neue Bilder

Bungie hat ein umfassendes Update zu ihrer neuen IP Marathon veröffentlicht, das nach eigenen Angaben sehr gut vorankommt, auch wenn sie das Spiel immer noch nicht zeigen können. Im Interview gibt Joe Ziegler, Game Director bei Bungie, einen Einblick in Marathon und den aktuellen Stand des Projekts.

Was ist Marathon?

Marathon ist eine Interpretation eines Extraktions-Shooters, in dem sich Spieler in einer feindseligen Welt wiederfinden, in der andere Spieler und feindliche Kreaturen eine permanente Bedrohung darstellen. Jede Spielsitzung beginnt mit der Mission, das Gebiet lebend zu verlassen, während sie wertvolle Beute sammeln und ihre Fähigkeiten schärfen. Überlebt der Spieler, gehört die Beute ihm. Verliert er, geht alles, was er gesammelt hat, an andere Spieler.

Marathon ist kein Spiel für jedermann, heißt es. Wenn man jedoch intensive Überlebensspiele liebt und sich der Herausforderung stellen möchte, in einer erbarmungslosen, lebendigen Welt zu bestehen, könnte Marathon genau das Richtige für einen sein. Diese Welt bietet eine Vielzahl von Werkzeugen und Möglichkeiten, von Waffen über Rüstung bis hin zu Verbrauchsgegenständen, die im Kampf eingesetzt werden können. So können die Spieler Statistiken steigern oder sich im Spiel besser an die zahlreichen Herausforderungen anpassen.

Marathon Update von Bungie

Die Runner und ihre Fähigkeiten

Eine Besonderheit von Marathon ist die Vielfalt der Charaktere, die sogenannten „Runner“. Diese verfügen über verschiedene Fähigkeiten und lassen sich ganz individuell anpassen, um seinem Spielstil gerecht zu werden. Jeder Runner bringt einzigartige Stärken mit: etwa der „Thief“, der darauf spezialisiert ist, im Verborgenen zu agieren und taktische Überraschungen zu nutzen, oder der „Stealth“-Runner, der auf Tarnung und geschicktes Ausweichen setzt. Diese Variabilität ermöglicht es einem, unterschiedliche Taktiken auszuprobieren und immer wieder neue Strategien zu entwickeln, was das Spielgeschehen dynamisch und spannend hält.

Marathon schöpft seine Inspiration aus einer langjährigen Tradition bei Bungie: Das erste Spiel der „Marathon“-Reihe wurde bereits 1994 veröffentlicht und hat seither Kultstatus erreicht. Die Neuauflage übernimmt die düsteren, geheimnisvollen Elemente des Originals und verbindet sie mit modernen Features, die das Gameplay und die Welt frischer und ansprechender machen. Die Atmosphäre von Marathon ist unheimlich und psychologisch spannend, und bei Bungie glaubt man, dass diese Kombination die Spieler packen und in die Tiefe der Spielwelt ziehen wird.

Der Entwicklungsprozess – Ein dynamisches, iteratives Abenteuer

Die Entwicklung von Marathon ist für Bungie eine Reise voller Veränderungen und kontinuierlicher Anpassung. Seit Jahren wird intensiv an diesem Projekt gearbeitet, es getestet und mit Feedback aus verschiedenen Spielergruppen verbessert. Jedes Feedback, ob positiv oder kritisch, hilft Bungie dabei, das Spiel weiter zu optimieren und sicherzustellen, dass Marathon den hohen Ansprüchen gerecht wird.

Aktuell stehen viele Elemente des Spiels an unterschiedlichen Punkten ihrer Fertigstellung. Die Umgebungen fügen sich zunehmend zu einem lebendigen Gesamtbild zusammen, während Bungie an Charakter- und Feindmodellen arbeitet. Das Ziel ist es, ein Spielerlebnis zu schaffen, das in jeder Hinsicht überzeugt und beeindruckt, auch wenn es heute nur einen kleinen Vorgeschmack dazu gibt.

Was erwartet die Spieler bis zur Veröffentlichung?

Die Veröffentlichung von Marathon ist für 2025 geplant. Bis dahin werden wir die Entwicklung weiter vorantreiben und regelmäßig Meilensteine setzen, bei denen auch die Community eingebunden wird. Spieler erhalten die Möglichkeit, Marathon bereits in frühen Phasen zu erleben und Feedback zu geben.