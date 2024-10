Early Access für Path of Exile 2 um mehrere Wochen verschoben

Grinding Gear Games hat den Early-Access-Launch ihres Action-RPGs Path of Exile 2 um drei Wochen nach hinten verschoben. Anstatt wie geplant am 15. November, wird das Spiel nun am 6. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam sowie den Epic Games Store verfügbar sein.

Der Game Director Jonathan Rogers gab dazu einer Videobotschaft ein Statement ab und entschuldigte sich bei der Community für die Verzögerung. Als Grund nannte er unvorhergesehene Herausforderungen bei der serverseitigen Infrastruktur, die deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ursprünglich vorgesehen.

Implementierung von Mikrotransaktionen verursacht Probleme

Ein zentraler Fokus des Teams liegt darauf, alle Mikrotransaktionen sowohl in Path of Exile I als auch im neuen Teil kompatibel zu machen. Das bedeutet, dass nicht nur die Kontosysteme beider Spiele, sondern auch die Konsolenplattformen miteinander verknüpft werden müssen.

Laut Rogers waren es die Komplexität und der hohe Anspruch an Datensicherheit und Kompatibilität, die das Team dazu zwangen, eine gründliche Migration der bestehenden Datenbanken vorzunehmen. Alte Daten müssen angepasst werden, ohne die Integrität der Benutzerkonten zu gefährden. „Wir müssen sicherstellen, dass niemand etwas verliert, für das er bezahlt hat, und keine Konten beschädigt werden,“ erklärt Rogers.

Der zusätzliche Aufwand hat dazu geführt, dass das Team aktuell noch an finalen Belastungstests arbeitet, um mögliche Stabilitätsprobleme zum Start auszuschließen. Zwar wäre der ursprünglich geplante Release-Termin theoretisch möglich gewesen, jedoch mit dem Risiko von Fehlern, die das Spielerlebnis trüben könnten.

Um die Wartezeit zu verkürzen, wird es laut Rogers in etwa vier Wochen einen Livestream geben, in dem das Team neue Inhalte und das Endgame von Path of Exile II detailliert vorstellt.