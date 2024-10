Mass Effect Next: Project Director verrät Detail, das Fans schon jetzt begeistert

Das nächste Kapitel der legendären Mass-Effect-Serie nimmt Gestalt an, und die Fans dürfen sich auf eine bedeutende Neuerung freuen, der in „Mass Effect Next“ zum Tragen kommt. Projektleiter Michael Gamble von Bioware bestätigte kürzlich, dass das neue Mass Effect sich optisch deutlich vom kommenden „Dragon Age: The Veilguard“ deutlich unterscheiden wird.

Während „Dragon Age: The Veilguard“ auf einen eher stilisierten, fast märchenhaften Look setzt, bleibt „Mass Effect Next“ dem Realismus treu – ein Schritt, der die Serie zu ihren Wurzeln zurückführt. Diese Entscheidung wird besonders von Fans begrüßt, die den immersiven, realitätsnahen Stil der Vorgänger schätzen. „Mass Effect ist fotorealistisch und wird es bleiben, solange ich daran arbeite,“ so Gamble in einer Antwort auf X. Dieser Ansatz steht in perfektem Einklang mit der oft düsteren und komplexen Atmosphäre des Mass-Effect-Universums, in dem politische Intrigen, existenzielle Bedrohungen und die Beziehungen zwischen verschiedenen Spezies eine zentrale Rolle spielen.

Die Aussage von Gamble stößt in ersten Reaktionen jedenfalls auf pure Vorfreude, die von „Mass Effect Next“ ein 10/10 Highlight erwarten.

Unreal Engine 5 soll es möglich machen

Der Wechsel zu fotorealistischer Grafik ist eine natürliche Evolution für ein Franchise, das stets hohe technische Ansprüche an Grafik und Design gestellt hat. Insbesondere mit der mächtigen Unreal Engine 5 als technischer Grundlage verspricht das kommende Mass Effect, die Grenzen dessen, was visuell im Gaming-Bereich möglich ist, noch weiter auszudehnen. Diese Engine ermöglicht es, feinste Details, realistische Lichtverhältnisse und komplexe Charaktermodelle zu erschaffen, die die Welt von Mass Effect noch lebendiger und beeindruckender erscheinen lassen.

Momentan befindet sich „Mass Effect Next“ jedoch noch in einer frühen Entwicklungsphase, und es ist noch unklar, wann mit weiteren Details zu rechnen ist. Der bevorstehende N7 Day am 7. November bietet möglicherweise eine Gelegenheit für neue Einblicke und Überraschungen, nachdem im letzten Jahr ein kurzer Teaser-Trailer die Fans in Vorfreude versetzte.