PS5 Pro Teardown: Ein Blick unter die Haube der neuen High-End Konsole

Nach der theoretischen Analyse folgt der Praxis-Test – und die PS5 Pro liefert ab. Selbst anspruchsvolle Spiele laufen in hoher Auflösung und stabiler Framerate, ohne jegliche Einbrüche in der Performance. Die Ladezeiten sind ebenfalls ein Highlight und bieten ein spürbar schnelleres Spielerlebnis, das jeden Übergang zwischen den Welten fließend gestaltet.

Im nächsten Schritt öffnet das Team die PS5 Pro und untersucht die inneren Werte der Konsole. Besonders beeindruckt sind die Tester von der kompakten Bauweise und der durchdachten Anordnung der Bauteile. Trotz der leistungsstarken Hardware zeigt sich die PS5 Pro in einem überraschend kleinen Format, was eine ausgeklügelte Ingenieursleistung und ein fortschrittliches Kühlsystem voraussetzt. Ein Highlight ist nach wie vor das Metall-Flüssigkeits-Kühlsystem, das effektiv für die notwendige Temperaturregulierung sorgt und die Konsole selbst bei intensiven Gaming-Sessions kühl hält.

Sony hat sich wirklich alle Mühe gegeben, das PS5 Pro-Embargo zu schützen – aber anscheinend interessiert das niemanden. Überall tauchen Leaks und „zufällige“ Enthüllungen auf, als hätte das Embargo eher eine Einladung zum Plaudern ausgesprochen. Geheimhaltung? Bei der PS5 Pro eher optional. In einem neuen Video gewähren uns die Youtuber von TAG heute einen faszinierenden Einblick in die Hardware der neuen PS5 Pro. Von den technischen Spezifikationen bis hin zur detaillierten Analyse der verbauten Komponenten – das Teardown-Video lässt keine Fragen offen und zeigt eindrucksvoll, was Sonys neustes Gaming-Flaggschiff zu bieten hat. Damit wären auch die letzten Geheimnisse geklärt und jeder kann sich davon überzeugen, ob ihm dies 799 Euro wert ist.

What do you think?