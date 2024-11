PS5 Pro: Alarmierender Anstieg des Stromverbrauchs

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die PS5 Pro, insbesondere in Zeiten steigender Energiepreise, nicht nur hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, sondern auch in Bezug auf die Energieeffizienz betrachtet werden muss. Spieler sollten sich der möglichen finanziellen Auswirkungen des erhöhten Stromverbrauchs bewusst sein, denn diese können sich im Laufe der Zeit erheblich summieren.

Bei intensiven Gaming-Sessions erreicht die PS5 Pro eine Nennleistung von 390 Watt . Das ist eine weitere Steigerung gegenüber der PS5 Slim, die zuletzt einen geringeren Stromverbrauch vorweisen konnte. Im Vergleich dazu hatte die PS5 CFI-1216A (Launch-Modell) eine Nennleistung von 350* Watt, während die PS5 Slim mit 340* Watt darunter bleibt. Die Xbox Series X verbraucht lediglich 315* Watt. Hier zeigt sich somit eine deutliche Trendumkehr und Kosten von etwa 60 Euro pro Jahr bei einer Nutzung von nur 2 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche und einem durchschnittlichen Strompreis von 0,29 Cent. Hinzu kommt der Verbrauch für TV, plus eventuell für Soundbar, Heimkino, Beamer etc.

